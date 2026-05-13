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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरबकरी की इन नस्लों को पालें और हर महीने घर लाएं लाखों रुपये, जान लीजिए काम की खबर

बकरी की इन नस्लों को पालें और हर महीने घर लाएं लाखों रुपये, जान लीजिए काम की खबर

Goat Farming Tips: बकरी पालन आज के युवाओं और किसानों के लिए एक मुनाफे वाला बिजनेस बन चुका है. सही नस्ल का चुनाव और बेहतर देखभाल आपको हर महीने शानदार इनकम दिला सकती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 13 May 2026 05:49 PM (IST)
Goat Farming Tips: बकरी पालन आज के युवाओं और किसानों के लिए एक मुनाफे वाला बिजनेस बन चुका है. सही नस्ल का चुनाव और बेहतर देखभाल आपको हर महीने शानदार इनकम दिला सकती है.

बकरी पालन अब केवल गांव का छोटा काम नहीं रह गया है. बल्कि यह एक हाई-रिटर्न बिजनेस मॉडल बन चुका है. अगर आप सही नस्ल का चुनाव करते हैं. तो यह काम आपको हर महीने किसी बड़ी कॉर्पोरेट सैलरी से भी ज्यादा मुनाफा दे सकता है.

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बकरी पालन में सबसे पहले बात करते हैं जमनापारी नस्ल की. जो अपनी लंबी कद-काठी और शानदार दूध देने की क्षमता के लिए पहचानी जाती है. यह नस्ल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र में पाई जाती है. एक वयस्क जमनापारी बकरी रोजाना 2 से 3 लीटर तक दूध दे सकती है. जिसकी मार्केट में हमेशा बहुत डिमांड रहती है.
बकरी पालन में सबसे पहले बात करते हैं जमनापारी नस्ल की. जो अपनी लंबी कद-काठी और शानदार दूध देने की क्षमता के लिए पहचानी जाती है. यह नस्ल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र में पाई जाती है. एक वयस्क जमनापारी बकरी रोजाना 2 से 3 लीटर तक दूध दे सकती है. जिसकी मार्केट में हमेशा बहुत डिमांड रहती है.
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अगर आप मांस उत्पादन यानी मीट बिजनेस के लिए बकरी पालना चाहते हैं. तो ब्लैक बंगाल से बेहतर कोई विकल्प नहीं है. यह नस्ल पश्चिम बंगाल और बिहार में काफी लोकप्रिय है. इसकी खासियत यह है कि यह एक बार में दो से तीन बच्चे देती है और इसका मांस दुनिया भर में बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है.
अगर आप मांस उत्पादन यानी मीट बिजनेस के लिए बकरी पालना चाहते हैं. तो ब्लैक बंगाल से बेहतर कोई विकल्प नहीं है. यह नस्ल पश्चिम बंगाल और बिहार में काफी लोकप्रिय है. इसकी खासियत यह है कि यह एक बार में दो से तीन बच्चे देती है और इसका मांस दुनिया भर में बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है.
Published at : 13 May 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Goat Goat Farming Farming News

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