बकरी की इन नस्लों को पालें और हर महीने घर लाएं लाखों रुपये, जान लीजिए काम की खबर

बकरी पालन में सबसे पहले बात करते हैं जमनापारी नस्ल की. जो अपनी लंबी कद-काठी और शानदार दूध देने की क्षमता के लिए पहचानी जाती है. यह नस्ल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र में पाई जाती है. एक वयस्क जमनापारी बकरी रोजाना 2 से 3 लीटर तक दूध दे सकती है. जिसकी मार्केट में हमेशा बहुत डिमांड रहती है.