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गाय के गोबर से खड़ा कर सकते हैं करोड़ों का बिजनेस, काम आएंगे ये टिप्स

Cow Dung Business: गाय के गोबर से आजकल करोड़ों की कमाई की जा सकती है. वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करके आप मूर्तियों, ईको-फ्रेंडली दीयों और अगरबत्ती जैसे बिजनेस खड़े हो सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 11 May 2026 10:39 AM (IST)
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Cow Dung Business: आज के दौर में जिसे हम कचरा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. वही गोबर आज की तारीख में करोड़ों का बिजनेस मॉडल बन चुका है. भारत के ग्रामीण इलाकों से लेकर ग्लोबल मार्केट तक गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए आपको किसी भारी इन्वेस्टमेंट या बड़ी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है. 

बल्कि आप छोटे स्तर से शुरूआत कर सकते हैं. सस्टेनेबिलिटी और ईको-फ्रेंडली लाइफस्टाइल की ओर लोगों की बढ़ती जागरूकता ने गोबर की कीमत बढ़ा दी है. अगर आप भी किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जो कम रिस्क और हाई प्रॉफिट वाला हो तो गाय का गोबर आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है.

ऑर्गेनिक फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट 

पूरी दुनिया अब वापस बैक टू बेसिक्स की ओर मुड़ रही है. जिसके कारण केमिकल खाद की जगह जैविक खाद (वर्मी कंपोस्ट) की डिमांड आसमान छू रही है. आप केंचुओं की मदद से गोबर को उच्च गुणवत्ता वाली खाद में बदलकर पैक करके बेच सकते हैं. गार्डनिंग के शौकीन लोग और बड़े किसान इसे हाथों-हाथ लेते हैं. 

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इसके अलावा गोबर से बने गमले (Cow Dung Pots) भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं. क्योंकि इन्हें सीधे मिट्टी में दबाया जा सकता है और ये खाद का काम करते हैं. गोबर से स्लरी बनाकर बायोगैस प्लांट सेट करना और उसे सीएनजी की तरह इस्तेमाल करना भी भविष्य का एक बड़ा और करोड़ों वाला बिजनेस वेंचर साबित हो रहा है.

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पूजा सामग्री और ईको-फ्रेंडली लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स

आजकल शहरों में लोग केमिकल वाली अगरबत्तियों के बजाय लोग नेचुरल ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं. गाय के गोबर से बनी धूपबत्ती, अगरबत्ती और हवन सामग्री की डिमांड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा है. इसके अलावा गोबर से तैयार किए गए गणपति और दूसरी मूर्तियां विसर्जन के समय पानी को खराब नहीं करतीं. 

जिससे इनकी मांग हर साल बढ़ रही है. आप गोबर में कुछ जड़ी-बूटियां मिलाकर आकर्षक शेप वाले दीये और शुभ लाभ के चिह्न भी बना सकते हैं. यह बिजनेस न केवल घर बैठे शुरू किया जा सकता है. बल्कि ई-कॉमर्स साइट्स के जरिए आप इसे सीधे अर्बन कस्टमर्स तक पहुंचाकर मोटा मार्जिन कमा सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 11 May 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Cow Dung Farming Tips Farming News
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