मौसम से परेशान किसानों को नया सहारा, पोली हाउस फार्मिंग से बढ़ रही कमाई और सुरक्षित हो रही खेती

Polyhouse Farming: आजकल जिस तरह मौसम अपना मिजाज बदल रहा है, उसने पारंपरिक खेती करने वाले किसानों की कमर तोड़ दी है. कभी अचानक बेमौसम बरसात, तो कभी भीषण गर्मी और ओलावृष्टि से तैयार फसलें बर्बाद हो जाती हैं. ऐसे में पोली हाउस फार्मिंग भारतीय किसानों के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो रही है.

यह एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें फसलों को एक खास तरह के पारदर्शी प्लास्टिक कवर के अंदर उगाया जाता है. जहां तापमान और नमी को कंट्रोल किया जा सकता है. इससे खेती सुरक्षित और गारंटीड मुनाफे वाला बिजनेस बन गई है. जानें कैसे कर सकते हैं इस तकनीक का इस्तेमाल.

बेमौसम आपदाओं का पक्का समाधान

पोली हाउस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके अंदर उगाई गई फसलें बाहरी वातावरण से पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं. चाहे बाहर तेज आंधी आए या कड़ाके की ठंड, पोली हाउस के भीतर का माहौल पौधों के लिए हमेशा अनुकूल बना रहता है. इस वजह से कीटों और बीमारियों का हमला भी काफी कम होता है.

जिससे महंगी कीटनाशकों पर होने वाला खर्च बच जाता है. यह तकनीक उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहां मौसम बहुत अनिश्चित रहता है. अब किसानों को इस बात का डर नहीं सताता कि रात भर हुई बारिश उनकी मेहनत पर पानी फेर देगी. क्योंकि उनका ग्रीन प्रोटेक्टिव कवर ढाल बनकर खड़ा है.

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साल के 12 महीने बंपर पैदावार

पारंपरिक खेती में हम अक्सर सीजन के हिसाब से ही फसलें उगा पाते हैं. लेकिन पोली हाउस इस बंधन को तोड़ देता है. यहां आप ऑफ-सीजन सब्जियां और फल उगा सकते हैं. जिनकी मार्केट में कीमत सामान्य से दो-तीन गुना ज्यादा मिलती है. उदाहरण के लिए जब बाहर ककड़ी या टमाटर का सीजन नहीं होता.

तब पोली हाउस के जरिए इन्हें उगाकर बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जा सकता है. कंट्रोल वातावरण की वजह से पौधों की ग्रोथ भी काफी तेज और अच्छी होती है, जिससे क्वालिटी एकदम टॉप-नॉच रहती है. यही कारण है कि पोली हाउस से होने वाली प्रति एकड़ कमाई साधारण खेती के मुकाबले कहीं ज्यादा है.

सरकार दे रही है मदद

पोली हाउस लगाने के लिए शुरुआत में निवेश थोड़ा ज्यादा लगता हैलेकिन सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए भारी-भरकम सब्सिडी भी दे रही है. कई राज्यों में किसानों को 50% से लेकर 80% तक की छूट मिल रही है. जिससे छोटे किसानों के लिए भी इसे अपनाना आसान हो गया है.

इसके साथ ही ड्रिप इरिगेशन जैसी सुविधाओं को जोड़कर पानी की भी भारी बचत की जा सकती है. आज का युवा किसान अब पारंपरिक खेती छोड़कर पोली हाउस की तरफ रुख कर रहा है क्योंकि इसमें रिस्क कम और प्रॉफिट की गारंटी ज्यादा है.

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