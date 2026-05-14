हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमौसम से परेशान किसानों को नया सहारा, पोली हाउस फार्मिंग से बढ़ रही कमाई और सुरक्षित हो रही खेती

मौसम से परेशान किसानों को नया सहारा, पोली हाउस फार्मिंग से बढ़ रही कमाई और सुरक्षित हो रही खेती

Polyhouse Farming: मौसम की अनिश्चितता के दौर में पोली हाउस तकनीक किसानों के लिए सुरक्षा कवच बन गई है. ऐसे खेती कर किसान अब न सिर्फ फसलों को बचा रहे हैं. बल्कि हर सीजन में बंपर मुनाफा भी कमा रहे हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 14 May 2026 09:59 AM (IST)
Preferred Sources

Polyhouse Farming: आजकल जिस तरह मौसम अपना मिजाज बदल रहा है, उसने पारंपरिक खेती करने वाले किसानों की कमर तोड़ दी है. कभी अचानक बेमौसम बरसात, तो कभी भीषण गर्मी और ओलावृष्टि से तैयार फसलें बर्बाद हो जाती हैं. ऐसे में पोली हाउस फार्मिंग भारतीय किसानों के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो रही है.

यह एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें फसलों को एक खास तरह के पारदर्शी प्लास्टिक कवर के अंदर उगाया जाता है. जहां तापमान और नमी को कंट्रोल किया जा सकता है. इससे खेती सुरक्षित और गारंटीड मुनाफे वाला बिजनेस बन गई है. जानें कैसे कर सकते हैं इस तकनीक का इस्तेमाल.

बेमौसम आपदाओं का पक्का समाधान

पोली हाउस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके अंदर उगाई गई फसलें बाहरी वातावरण से पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं. चाहे बाहर तेज आंधी आए या कड़ाके की ठंड, पोली हाउस के भीतर का माहौल पौधों के लिए हमेशा अनुकूल बना रहता है. इस वजह से कीटों और बीमारियों का हमला भी काफी कम होता है.

जिससे महंगी कीटनाशकों पर होने वाला खर्च बच जाता है. यह तकनीक उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहां मौसम बहुत अनिश्चित रहता है. अब किसानों को इस बात का डर नहीं सताता कि रात भर हुई बारिश उनकी मेहनत पर पानी फेर देगी. क्योंकि उनका ग्रीन प्रोटेक्टिव कवर ढाल बनकर खड़ा है.

यह भी पढ़ें: बकरी की इन नस्लों को पालें और हर महीने घर लाएं लाखों रुपये, जान लीजिए काम की खबर

साल के 12 महीने बंपर पैदावार

पारंपरिक खेती में हम अक्सर सीजन के हिसाब से ही फसलें उगा पाते हैं. लेकिन पोली हाउस इस बंधन को तोड़ देता है. यहां आप ऑफ-सीजन सब्जियां और फल उगा सकते हैं. जिनकी मार्केट में कीमत सामान्य से दो-तीन गुना ज्यादा मिलती है. उदाहरण के लिए जब बाहर ककड़ी या टमाटर का सीजन नहीं होता.

तब पोली हाउस के जरिए इन्हें उगाकर बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जा सकता है. कंट्रोल वातावरण की वजह से पौधों की ग्रोथ भी काफी तेज और अच्छी होती है, जिससे क्वालिटी एकदम टॉप-नॉच रहती है. यही कारण है कि पोली हाउस से होने वाली प्रति एकड़ कमाई साधारण खेती के मुकाबले कहीं ज्यादा है.

सरकार दे रही है मदद

पोली हाउस लगाने के लिए शुरुआत में निवेश थोड़ा ज्यादा लगता हैलेकिन सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए भारी-भरकम सब्सिडी भी दे रही है. कई राज्यों में किसानों को 50% से लेकर 80% तक की छूट मिल रही है. जिससे छोटे किसानों के लिए भी इसे अपनाना आसान हो गया है.

इसके साथ ही ड्रिप इरिगेशन जैसी सुविधाओं को जोड़कर पानी की भी भारी बचत की जा सकती है. आज का युवा किसान अब पारंपरिक खेती छोड़कर पोली हाउस की तरफ रुख कर रहा है क्योंकि इसमें रिस्क कम और प्रॉफिट की गारंटी ज्यादा है. 

यह भी पढ़ें: MSP के लिए मंजूर हुए 2.60 लाख करोड़, कैबिनेट से किसानों के लिए आई खुशखबरी, जानिए कैसे होगा फायदा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 14 May 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Polyhouse Farming Polyhouse
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
मौसम से परेशान किसानों को नया सहारा, पोली हाउस फार्मिंग से बढ़ रही कमाई और सुरक्षित हो रही खेती
मौसम से परेशान किसानों को नया सहारा, पोली हाउस फार्मिंग से बढ़ रही कमाई और सुरक्षित हो रही खेती
एग्रीकल्चर
खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए सरकार से मिल रही है 90 परसेंट तक मदद, इस योजना में करें आवेदन
खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए सरकार से मिल रही है 90 परसेंट तक मदद, इस योजना में करें आवेदन
एग्रीकल्चर
अदरक की खेती से हर साल होगी लाखों की कमाई, बस इन बातों को ध्यान में रख करें बुवाई
अदरक की खेती से हर साल होगी लाखों की कमाई, बस इन बातों को ध्यान में रख करें बुवाई
एग्रीकल्चर
Sandalwood Farming Tips: एक बार बोएं और 10 साल भूल जाएं! करोड़ों की एफडी है इस पेड़ की खेती, कीमत केवल 300 रुपये
एक बार बोएं और 10 साल भूल जाएं! करोड़ों की एफडी है इस पेड़ की खेती, कीमत केवल 300 रुपये
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दीवानी बेटी को मौत की सजा ! | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi: सलाह मोदी की..सवाल आपका! | PM Modi Gold Appeal | Modi Convoy | Rahul
Prateek Yadav Death News: प्रतीक की डेथ मिस्ट्री...हो गया खुलासा! | Bharat ki Baat | Aparna Yadav
Abp Report | NEET Paper Leak | Exam Cancelled:पेपर लीक का मास्टरमाइंड शुभम गिरफ्तार!
Gold Silver Price Hike | Sandeep Chaudhary: आम जनता बेहाल, महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सीधा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Operation Roaring Lion: जंग के बीच चुपके से शेख मोहम्मद बिन जायद से मिल आए बेंजामिन नेतन्याहू? इजरायल के दावे पर UAE ने कहा- 'ये गलत...'
जंग के बीच चुपके से शेख मोहम्मद बिन जायद से मिल आए बेंजामिन नेतन्याहू? इजरायल के दावे पर UAE ने कहा- 'ये गलत...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धूल भरी आंधी ने मचाई तबाही, अलग-अलग जिलों में 74 लोगों की मौत, कई मकान टूटे
यूपी में धूल भरी आंधी ने मचाई तबाही, अलग-अलग जिलों में 74 लोगों की मौत, कई मकान टूटे
इंडिया
India LPG Tanker: संकट के बीच भारत के लिए आई गुडन्यूज, LPG ला रहे MV सनशाइन ने पार किया होर्मुज, इंडियन आर्मी कर रही एस्कॉर्ट
संकट के बीच भारत के लिए आई गुडन्यूज, LPG ला रहे MV सनशाइन ने पार किया होर्मुज, इंडियन आर्मी कर रही एस्कॉर्ट
आईपीएल 2026
विराट कोहली ने रचा नया इतिहास, रोहित शर्मा, MS धोनी सब रह गए पीछे, जानिए रिकॉर्ड के बारे में
विराट कोहली ने रचा नया इतिहास, रोहित शर्मा, MS धोनी सब रह गए पीछे, जानिए रिकॉर्ड के बारे में
बॉलीवुड
'मैंने प्यार किया' को क्यों शुरुआत में भाग्यश्री ने ठुकरा दिया था? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, सलमान खान संग बॉन्डिंग पर कही ये बात
'मैंने प्यार किया' को क्यों शुरुआत में भाग्यश्री ने ठुकरा दिया था? एक्ट्रेस ने बताई वजह
इंडिया
Weather Forecast: '16 राज्यों में आंधी-बारिश, 70 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं', मौसम विभाग की चेतावनी
'16 राज्यों में आंधी-बारिश, 70 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं', मौसम विभाग की चेतावनी
एग्रीकल्चर
UP Kharif crop subsidy scheme 2026 : किसानों को 50% सब्सिडी पर खरीफ बीज दे रही यह सरकार, जानें कैसे मिलेगा इसका फायदा?
किसानों को 50% सब्सिडी पर खरीफ बीज दे रही यह सरकार, जानें कैसे मिलेगा इसका फायदा?
Home Tips
Mango Pickle Making Tips: घर पर बना रहे आम का अचार तो इन बातों का रखें ध्यान, सालभर नहीं होगा खराब और स्वाद रहेगा लाजवाब
घर पर बना रहे आम का अचार तो इन बातों का रखें ध्यान, सालभर नहीं होगा खराब और स्वाद रहेगा लाजवाब
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget