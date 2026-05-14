इस जंगली फल की खेती कर मालामाल हो रहे किसान, ये बातों का ख्याल रख आप भी कर सकते हैं बंपर कमाई

करौंदे की खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि करौंदा एक कटीला पौधा होता है जो आपके खेत के लिए कुदरती बाड़ का काम करता है. अगर आप इसे खेत के चारों तरफ लगाते हैं तो आवारा पशु और जंगली जानवर फसल को नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे. यह एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी मुख्य फसल भी सुरक्षित रहती है और एक्स्ट्रा कमाई भी होती है.