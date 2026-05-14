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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरइस जंगली फल की खेती कर मालामाल हो रहे किसान, ये बातों का ख्याल रख आप भी कर सकते हैं बंपर कमाई

इस जंगली फल की खेती कर मालामाल हो रहे किसान, ये बातों का ख्याल रख आप भी कर सकते हैं बंपर कमाई

Carissa Carandas Farming Tips: करौंदे की खेती अब किसानों के लिए मुनाफे का नया जरिया बन रही है जो फसल की सुरक्षा के साथ एक्स्ट्रा इनकम भी देती है. यह जंगली फल किसानों को मालामाल कर रहा है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 14 May 2026 01:40 PM (IST)
Carissa Carandas Farming Tips: करौंदे की खेती अब किसानों के लिए मुनाफे का नया जरिया बन रही है जो फसल की सुरक्षा के साथ एक्स्ट्रा इनकम भी देती है. यह जंगली फल किसानों को मालामाल कर रहा है.

खेती-किसानी के पारंपरिक तरीकों को छोड़कर अब किसान भाई करौंदे जैसे जंगली फल की खेती की ओर रुख कर रहे हैं. यह पौधा न सिर्फ कम मेहनत में तैयार होता है बल्कि इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ज्यादा है. आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफी सजग हो गए हैं जिसकी वजह से करौंदे जैसे औषधीय गुणों वाले फलों की डिमांड बढ़ी है.

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करौंदे की खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि करौंदा एक कटीला पौधा होता है जो आपके खेत के लिए कुदरती बाड़ का काम करता है. अगर आप इसे खेत के चारों तरफ लगाते हैं तो आवारा पशु और जंगली जानवर फसल को नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे. यह एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी मुख्य फसल भी सुरक्षित रहती है और एक्स्ट्रा कमाई भी होती है.
करौंदे की खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि करौंदा एक कटीला पौधा होता है जो आपके खेत के लिए कुदरती बाड़ का काम करता है. अगर आप इसे खेत के चारों तरफ लगाते हैं तो आवारा पशु और जंगली जानवर फसल को नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे. यह एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी मुख्य फसल भी सुरक्षित रहती है और एक्स्ट्रा कमाई भी होती है.
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करौंदे के पौधे की एक और जबरदस्त खूबी यह है कि इसमें एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. अगर आप अपने खेत की मेड़ों पर इसे लगाते हैं तो यह मिट्टी के जरिए फैलने वाली बीमारियों को रोकता है. इससे आपकी मुख्य फसल में कीड़ों और रोगों का खतरा काफी कम हो जाता है जिसकी वजह से कीटनाशकों का खर्च भी बचता है.
करौंदे के पौधे की एक और जबरदस्त खूबी यह है कि इसमें एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. अगर आप अपने खेत की मेड़ों पर इसे लगाते हैं तो यह मिट्टी के जरिए फैलने वाली बीमारियों को रोकता है. इससे आपकी मुख्य फसल में कीड़ों और रोगों का खतरा काफी कम हो जाता है जिसकी वजह से कीटनाशकों का खर्च भी बचता है.
Published at : 14 May 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Tips Farming News

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