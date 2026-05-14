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इस जंगली फल की खेती कर मालामाल हो रहे किसान, ये बातों का ख्याल रख आप भी कर सकते हैं बंपर कमाई
Carissa Carandas Farming Tips: करौंदे की खेती अब किसानों के लिए मुनाफे का नया जरिया बन रही है जो फसल की सुरक्षा के साथ एक्स्ट्रा इनकम भी देती है. यह जंगली फल किसानों को मालामाल कर रहा है.
खेती-किसानी के पारंपरिक तरीकों को छोड़कर अब किसान भाई करौंदे जैसे जंगली फल की खेती की ओर रुख कर रहे हैं. यह पौधा न सिर्फ कम मेहनत में तैयार होता है बल्कि इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ज्यादा है. आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफी सजग हो गए हैं जिसकी वजह से करौंदे जैसे औषधीय गुणों वाले फलों की डिमांड बढ़ी है.
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Published at : 14 May 2026 01:40 PM (IST)
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