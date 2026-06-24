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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरदूध की नदियां बहा देगी यह खास गाय, बंपर मुनाफे के आगे भैंस पालन भी भूल जाएंगे डेयरी किसान

दूध की नदियां बहा देगी यह खास गाय, बंपर मुनाफे के आगे भैंस पालन भी भूल जाएंगे डेयरी किसान

Dairy Farming Tips: डेयरी बिजनेस में तगड़ी कमाई के लिए गिर और एचएफ की क्रॉस ब्रीड गाय पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रही है. यह गाय रोजाना भारी मात्रा में दूध देती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 24 Jun 2026 10:11 AM (IST)
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Dairy Farming Tips:  हमारे देश में जब भी कोई किसान डेयरी का बिजनेस शुरू करने की सोचता है. तो उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल भैंस पालने का ही आता है. लोगों को लगता है कि ज्यादा और गाढ़ा दूध चाहिए तो भैंस बेस्ट है. लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है आजकल गायों की कुछ ऐसी एडवांस नस्लें सामने आ रही हैं जो दूध के मामले में भैंसों को भी पीछे छोड़ रही हैं. 

अगर आप भी कम खर्च में अपने डेयरी बिजनेस से बंपर मुनाफा कमाना चाहते हैं. तो इन खास गायों पर दांव लगाने का यह बिल्कुल सही वक्त है. यह गायें न सिर्फ आपके पूरे घर को दूध से भर देंगी बल्कि फैट के मामले में भी भैंस की बराबरी करके आपको बाजार में दूध की सबसे बेस्ट कीमत दिलाएंगी. किसान भाई जान लें अपने काम की बात.

गिर और एचएफ की क्रॉस ब्रीड गाय

पशुपालन के क्षेत्र में आजकल क्रॉस ब्रीड एचएफ गायों को रखना बहुत तेजी से बढ़ रहा है. खासकर जब उन्हें हमारी देसी गिर नस्ल के साथ क्रॉस कराया जाता है. गिर नस्ल के पशु अपनी मजबूत कद-काठी और भारी शरीर के लिए जाने जाते हैं. जब इस मजबूत नस्ल से क्रॉस ब्रीड गाय तैयार होती है. तो उसके दूध देने की क्षमता में जादुई बढ़ोतरी होती है. 

रोजाना देती है 20 लीटर तक दूध

यह खास क्रॉस ब्रीड गाय हर रोज सुबह करीब 10 लीटर और शाम को 10 लीटर यानी पूरे दिन में आराम से 20 लीटर तक दूध दे देती है. दूध की यह बंपर मात्रा किसी भी आम भैंस या साधारण गाय के मुकाबले कहीं ज्यादा है. जो किसानों की रोज की कमाई को सीधा डबल कर देती है.

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भैंस जैसा गाढ़ा दूध

आमतौर पर गाय के दूध को लेकर डेयरी किसानों की सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि उसमें फैट कम निकलता है. जिससे बाजार में दाम अच्छे नहीं मिलते. लेकिन इस क्रॉस ब्रीड गाय ने इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है. इसके दूध में फैट की मात्रा लगभग 6 प्रतिशत तक पाई जाती है. जो बिल्कुल किसी भैंस के दूध के बराबर ही गाढ़ा और शानदार माना जाता है. 

सामान्य रखरखाव में भारी बचत

इसमें पशुपालकों के लिए और अच्छी बात यह है कि इतना बेहतरीन प्रोडक्शन देने के बावजूद इस गाय को किसी वीआईपी ट्रीटमेंट या बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती. अन्य सामान्य गायों की तरह ही इसका खानपान और देखरेख बेहद सिंपल होती है. जिससे पशुपालकों का एक्स्ट्रा खर्च बचता है और मुनाफा सीधा जेब में आता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 24 Jun 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Cow Milk Dairy Farming Farming News
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