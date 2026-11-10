ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरCow Dehorning: डेयरी फार्म में गायों के सींग हटाना कितना सही? जानें इसके फायदे और नुकसान

Cow Dehorning: डेयरी फार्म में गायों के सींग हटाना कितना सही? जानें इसके फायदे और नुकसान

Cow Dehorning: फार्म में गायों के सींग हटवाना काफी आम है. इससे पशुओं के बीच लड़ाई और चोट लगने का खतरा कम हो सकता है. लेकिन क्या सींग हटाने से गाय की सेहत और रोगों से लड़ने की ताकत पर असर पड़ता है?

Written By : ईशा |  Updated at : 10 Nov 2026 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

Cow Dehorning Risks: डेयरी फार्मिंग में गायों की देखभाल के दौरान कई ऐसे काम किए जाते हैं, जिनके बारे में पशुपालकों को पूरी जानकारी नहीं होती. इन्हीं में से एक है गायों के सींग हटाना. आपने कई डेयरी फार्म में बिना सींग वाली गायें देखी होंगी. दरअसल, पशुपालक गायों और बछड़ों के सींग इसलिए हटवाते हैं, ताकि वे आपस में लड़ाई के दौरान एक-दूसरे को चोट न पहुंचाएं. 

इससे पशुपालकों को भी चोट लगने का खतरा कम होता है. लेकिन क्या सींग हटाना गायों की सेहत के लिए सही है? क्या इससे उनकी रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है? आइए समझते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
Mustard Sowing: सरसों बुवाई के समय जरूर करें ये काम, बढ़ जाएगा दानों में तेल
सरसों बुवाई के समय जरूर करें ये काम, बढ़ जाएगा दानों में तेल
एग्रीकल्चर
Sesame Farming: कम पानी में कैसे करें तिल की खेती, कौन सी किस्म में सबसे ज्यादा पैदावार?
कम पानी में कैसे करें तिल की खेती, कौन सी किस्म में सबसे ज्यादा पैदावार?
एग्रीकल्चर
Fasal Bima Claim: फसल बीमा के बाद हो गया नुकसान, कितने समय में देनी होती है सूचना?
फसल बीमा के बाद हो गया नुकसान, कितने समय में देनी होती है सूचना?
एग्रीकल्चर
Calf Care Tips: नवजात बछड़े को जन्म के कितनी देर बाद पिलाना चाहिए खीस? जानें इसका महत्व
नवजात बछड़े को जन्म के कितनी देर बाद पिलाना चाहिए खीस? जानें इसका महत्व

गायों के सींग क्यों हटाए जाते हैं?

डेयरी फार्म में कई गायों को एक साथ रखा जाता है. ऐसे में चारा खाने, पानी पीने या अपनी जगह बनाने के दौरान उनके बीच लड़ाई हो सकती है. इस दौरान सींग लगने से दूसरी गाय को चोट लग सकती है. कई बार पशुपालक भी इनकी चपेट में आ जाते हैं. यही वजह है कि बड़े डेयरी फार्म में गायों के सींग हटवाने का चलन है. बिना सींग वाले पशुओं को एक साथ रखना और संभालना भी कुछ हद तक आसान हो सकता है. इससे पशुओं के बीच लड़ाई में गंभीर चोट लगने का खतरा कम किया जा सकता है.

क्या होती है डीहोर्निंग और डिसबडिंग?

गाय के बड़े हो चुके सींगों को हटाने की प्रक्रिया को डीहोर्निंग कहते हैं. वहीं, बछड़े के सिर पर सींग निकलने से पहले ही उन्हें बढ़ने से रोकने की प्रक्रिया डिसबडिंग कहलाती है. आमतौर पर बछड़े की कम उम्र में ही यह काम किया जाता है, क्योंकि उस समय ऐसा करना आसान होता है.

यह काम बिना सही जानकारी और सावधानी के नहीं करना चाहिए. इस दौरान बछड़े या गाय को दर्द हो सकता है और वह तनाव में भी आ सकता है. इसलिए यह काम किसी प्रशिक्षित पशु चिकित्सक की देखरेख में ही कराना चाहिए. दर्द कम करने के लिए सही दवाएं देना और बाद में घाव की ठीक से देखभाल करना भी जरूरी है.
Cow Dehorning: डेयरी फार्म में गायों के सींग हटाना कितना सही? जानें इसके फायदे और नुकसान

यह भी पढ़ें: मुर्गियों को क्या खिलाएं कि तेजी से बढ़े वजन और अंडा उत्पादन? जानें

क्या सींग हटाने से कमजोर होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता?

कई पशुपालकों के मन में सवाल होता है कि गाय के सींग हटाने से उसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है या नहीं. दरअसल, अभी तक ऐसा कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है कि सींग हटाने से गाय की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है. लेकिन अगर यह काम गलत तरीके से किया जाए, तो गाय या बछड़े को दर्द हो सकता है. साथ ही, घाव और संक्रमण का खतरा भी रहता है. इसलिए सींग हटाने के काम को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे सही तरीके से ही करवाना चाहिए.

सींग हटवाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

पशुपालकों को यह समझना चाहिए कि गायों की सुरक्षा के लिए सींग हटाना ही एकमात्र रास्ता नहीं है. इसके लिए पशुओं को पर्याप्त जगह देना, चारे और पानी की सही व्यवस्था करना और सुरक्षित बाड़े बनाना भी जरूरी है.

अगर सींग हटवाना जरूरी हो, तो पहले पशु चिकित्सक से सलाह लें. प्रक्रिया के दौरान दर्द कम करने की दवा का इस्तेमाल करवाएं और बाद में घाव की सफाई का ध्यान रखें. इससे पशु को होने वाली परेशानी और संक्रमण का खतरा कम किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: नवजात बछड़े को जन्म के कितनी देर बाद पिलाना चाहिए खीस? जानें इसका महत्व

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Mustard Sowing: सरसों बुवाई के समय जरूर करें ये काम, बढ़ जाएगा दानों में तेल
सरसों बुवाई के समय जरूर करें ये काम, बढ़ जाएगा दानों में तेल
एग्रीकल्चर
Sesame Farming: कम पानी में कैसे करें तिल की खेती, कौन सी किस्म में सबसे ज्यादा पैदावार?
कम पानी में कैसे करें तिल की खेती, कौन सी किस्म में सबसे ज्यादा पैदावार?
एग्रीकल्चर
Fasal Bima Claim: फसल बीमा के बाद हो गया नुकसान, कितने समय में देनी होती है सूचना?
फसल बीमा के बाद हो गया नुकसान, कितने समय में देनी होती है सूचना?
एग्रीकल्चर
Calf Care Tips: नवजात बछड़े को जन्म के कितनी देर बाद पिलाना चाहिए खीस? जानें इसका महत्व
नवजात बछड़े को जन्म के कितनी देर बाद पिलाना चाहिए खीस? जानें इसका महत्व
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम पद पर प्रणब मुखर्जी को लेकर सोनिया गांधी ने किया खुलासा तो बेटी बोलीं- 'हैरानी क्यों?'
पीएम पद पर प्रणब मुखर्जी को लेकर सोनिया गांधी ने किया खुलासा तो बेटी बोलीं- 'हैरानी क्यों?'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इंडिया
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
इंडिया
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
जनरल नॉलेज
History of Playing Cards: कैसे हुई ताश के पत्तों की शुरुआत, पहली बार कहां खेला गया था जुआ?
कैसे हुई ताश के पत्तों की शुरुआत, पहली बार कहां खेला गया था जुआ?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget