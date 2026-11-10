Cow Dehorning Risks: डेयरी फार्मिंग में गायों की देखभाल के दौरान कई ऐसे काम किए जाते हैं, जिनके बारे में पशुपालकों को पूरी जानकारी नहीं होती. इन्हीं में से एक है गायों के सींग हटाना. आपने कई डेयरी फार्म में बिना सींग वाली गायें देखी होंगी. दरअसल, पशुपालक गायों और बछड़ों के सींग इसलिए हटवाते हैं, ताकि वे आपस में लड़ाई के दौरान एक-दूसरे को चोट न पहुंचाएं.

इससे पशुपालकों को भी चोट लगने का खतरा कम होता है. लेकिन क्या सींग हटाना गायों की सेहत के लिए सही है? क्या इससे उनकी रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है? आइए समझते हैं.

गायों के सींग क्यों हटाए जाते हैं?

डेयरी फार्म में कई गायों को एक साथ रखा जाता है. ऐसे में चारा खाने, पानी पीने या अपनी जगह बनाने के दौरान उनके बीच लड़ाई हो सकती है. इस दौरान सींग लगने से दूसरी गाय को चोट लग सकती है. कई बार पशुपालक भी इनकी चपेट में आ जाते हैं. यही वजह है कि बड़े डेयरी फार्म में गायों के सींग हटवाने का चलन है. बिना सींग वाले पशुओं को एक साथ रखना और संभालना भी कुछ हद तक आसान हो सकता है. इससे पशुओं के बीच लड़ाई में गंभीर चोट लगने का खतरा कम किया जा सकता है.

क्या होती है डीहोर्निंग और डिसबडिंग?

गाय के बड़े हो चुके सींगों को हटाने की प्रक्रिया को डीहोर्निंग कहते हैं. वहीं, बछड़े के सिर पर सींग निकलने से पहले ही उन्हें बढ़ने से रोकने की प्रक्रिया डिसबडिंग कहलाती है. आमतौर पर बछड़े की कम उम्र में ही यह काम किया जाता है, क्योंकि उस समय ऐसा करना आसान होता है.

यह काम बिना सही जानकारी और सावधानी के नहीं करना चाहिए. इस दौरान बछड़े या गाय को दर्द हो सकता है और वह तनाव में भी आ सकता है. इसलिए यह काम किसी प्रशिक्षित पशु चिकित्सक की देखरेख में ही कराना चाहिए. दर्द कम करने के लिए सही दवाएं देना और बाद में घाव की ठीक से देखभाल करना भी जरूरी है.



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क्या सींग हटाने से कमजोर होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता?

कई पशुपालकों के मन में सवाल होता है कि गाय के सींग हटाने से उसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है या नहीं. दरअसल, अभी तक ऐसा कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है कि सींग हटाने से गाय की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है. लेकिन अगर यह काम गलत तरीके से किया जाए, तो गाय या बछड़े को दर्द हो सकता है. साथ ही, घाव और संक्रमण का खतरा भी रहता है. इसलिए सींग हटाने के काम को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे सही तरीके से ही करवाना चाहिए.

सींग हटवाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

पशुपालकों को यह समझना चाहिए कि गायों की सुरक्षा के लिए सींग हटाना ही एकमात्र रास्ता नहीं है. इसके लिए पशुओं को पर्याप्त जगह देना, चारे और पानी की सही व्यवस्था करना और सुरक्षित बाड़े बनाना भी जरूरी है.

अगर सींग हटवाना जरूरी हो, तो पहले पशु चिकित्सक से सलाह लें. प्रक्रिया के दौरान दर्द कम करने की दवा का इस्तेमाल करवाएं और बाद में घाव की सफाई का ध्यान रखें. इससे पशु को होने वाली परेशानी और संक्रमण का खतरा कम किया जा सकता है.

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