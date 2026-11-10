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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरCalf Care Tips: नवजात बछड़े को जन्म के कितनी देर बाद पिलाना चाहिए खीस? जानें इसका महत्व

Calf Care Tips: नवजात बछड़े को जन्म के कितनी देर बाद पिलाना चाहिए खीस? जानें इसका महत्व

Calf Care Tips: गाय या भैंस के बछड़े का जन्म होते ही पशुपालकों को उसकी देखभाल पर ध्यान देना चाहिए. खासकर बछड़े को मां का पहला गाढ़ा दूध यानी खीस पिलाने में देरी नहीं करनी चाहिए.

Written By : ईशा |  Updated at : 10 Nov 2026 11:12 AM (IST)
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Cow Calf Care: गाय या भैंस के घर जब नया बछड़ा जन्म लेता है, तो उसकी अच्छी देखभाल करना बहुत जरूरी होता है. जन्म के बाद शुरुआती कुछ घंटे बछड़े के लिए काफी अहम होते हैं. इस दौरान उसे क्या खिलाया-पिलाया जा रहा है, इसका असर उसकी सेहत और आगे होने वाली बढ़त पर पड़ता है. 

खास तौर पर खीस यानी मां का पहला गाढ़ा दूध बछड़े के लिए बेहद जरूरी होता है. पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए कि, बछड़े को जन्म के बाद खीस पिलाने में ज्यादा देर न करें.

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जन्म के एक-दो घंटे के अंदर पिलाएं खीस

बछड़े के जन्म के बाद कोशिश करनी चाहिए कि उसे पहले एक से दो घंटे के अंदर खीस पिला दी जाए. अगर संभव हो तो जन्म के पहले घंटे में ही उसे खीस पिलाना और भी अच्छा रहता है. दरअसल, जन्म के बाद बछड़े का शरीर मां के पहले दूध से मिलने वाली बीमारियों से लड़ने की ताकत को आसानी से सोख पाता है. समय बीतने के साथ यह ताकत सोखने की क्षमता कम होने लगती है.

इसलिए खीस पिलाने में देरी करना बछड़े की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. पहले 24 घंटे के अंदर उसे पर्याप्त मात्रा में खीस मिलना भी जरूरी है. आम तौर पर बछड़े को उसके शरीर के वजन का करीब 10 फीसदी खीस पहले 24 घंटे में देने का लक्ष्य रखा जाता है. इसे एक साथ देने के बजाय पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार अलग-अलग बार पिलाया जा सकता है.

बछड़े के लिए क्यों जरूरी है खीस?

खीस सामान्य दूध से थोड़ा गाढ़ा और पीले रंग का होता है. इसमें ऐसे पोषक तत्व और रोगों से लड़ने वाले खास तत्व होते हैं, जो नवजात बछड़े को शुरुआती दिनों में बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. जन्म के समय बछड़े में इनकी मात्रा बहुत कम होती है. ऐसे में मां की खीस से उसे जरूरी सुरक्षा मिलती है.

खीस में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल भी होते हैं. ये बछड़े के शरीर को ताकत देने और उसकी शुरुआती बढ़त में मदद करते हैं. इससे दस्त, सांस से जुड़ी परेशानी और दूसरी बीमारियों का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है.
Calf Care Tips: नवजात बछड़े को जन्म के कितनी देर बाद पिलाना चाहिए खीस? जानें इसका महत्व

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खीस पिलाते समय इन बातों का रखें ध्यान

पशुपालकों को खीस पिलाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

  •  बछड़े को साफ और ताजा खीस ही पिलाएं.
  • खीस पिलाने से पहले मां के थनों को साफ कर लें.
  •  अगर बछड़ा खुद दूध नहीं पी पा रहा है, तो साफ बोतल या दूसरे साफ बर्तन से खीस पिलाएं.
  •  खीस बहुत ठंडा या गंदा नहीं होना चाहिए.
  •  अगर मां की मौत हो गई है या उसके पास खीस नहीं है, तो पशु चिकित्सक की सलाह से दूसरे स्वस्थ पशु का खीस या कोलोस्ट्रम रिप्लेसर दिया जा सकता है.

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About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 10 Nov 2026 11:12 AM (IST)
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