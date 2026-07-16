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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअब बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं, घर की छत पर इस आसान तरीके से उगाएं बढ़िया जीरा

अब बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं, घर की छत पर इस आसान तरीके से उगाएं बढ़िया जीरा

Cumin Seeds Growing At Home: घर की छत या बालकनी में गमले में आसानी से जीरा उगाया जा सकता है. करीब 100-120 दिनों में खुशबूदार फ्रेश जीरा घर पर ही तैयार हो जाता है. जान लें इसकी प्रोसेस.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 16 Jul 2026 07:45 AM (IST)
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Cumin Seeds Growing At Home: रसोई में रोज तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जीरा अगर घर का उगाया हुआ और एकदम केमिकल फ्री हो तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है. अमूमन लोग सोचते हैं कि जीरा सिर्फ बड़े-बड़े खेतों में ही उगाया जा सकता है. लेकिन आप इसे अपने घर की छत या बालकनी में भी आसानी से पैदा कर सकते हैं. 

रूफटॉप फार्मिंग के जरिए छोटे स्तर पर मसालों की खेती करना आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है. इसके लिए आपको बस सही सीजन, सही मिट्टी की जरूरत होती है. छत पर जीरा उगाने से न सिर्फ आपके बाजार के पैसे बचते हैं. बल्कि आपको बिना मिलावट वाला एकदम शुद्ध मसाला भी मिलता है. चलिए बताते हैं कि छत पर बढ़िया जीरा उगाने का पूरा प्रोसेस क्या है.

गमले की तैयारी ऐसे करें 

छत पर जीरा उगाने के लिए सबसे पहले सही साइज के गमले या ग्रो बैग का चुनाव करना जरूरी है. जीरे के पौधों की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जातीं, इसलिए 10 से 12 इंच गहराई वाला चौड़ा गमला इसके लिए परफेक्ट रहेगा. मिट्टी तैयार करते समय 50% सामान्य मिट्टी में 30% वर्मीकंपोस्ट या गोबर की खाद और 20% रेत मिला लें, ताकि पानी गमले में रुके नहीं और आसानी से ड्रेन हो जाए. 

बुवाई का सही तरीका

बाजार से अच्छे क्वालिटी के जीरे के बीज लेकर उन्हें रातभर पानी में भिगो दें. अगले दिन मिट्टी के ऊपर बीजों को बिखेर दें और ऊपर से हल्की मिट्टी की परत डाल दें. इसके बाद स्प्रे बोतल से हल्का पानी छिड़कें. करीब 7 से 10 दिनों में छोटे-छोटे पौधे बाहर आने लगेंगे.

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धूप, पानी का ध्यान रखें 

जीरे के पौधे को बढ़ने के लिए अच्छी धूप की जरूरत होती है, इसलिए गमले को छत की ऐसी जगह पर रखें जहां रोजाना 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले. पानी देते समय खास सावधानी बरतनी होगी. मिट्टी में हमेशा हल्की नमी होनी चाहिए. लेकिन ओवर-वाटरिंग से पौधे गल सकते हैं. जीरे की फसल करीब 100 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है. 

सही वक्त पर करें हार्वेस्टिंग

जब पौधों पर खूबसूरत छोटे फूल आने के बाद वे सूखने लगें और जीरे के दाने भूरे रंग के दिखने लगें. तब समझें कि हार्वेस्टिंग का समय आ गया है. पौधों को जड़ से उखाड़कर या काटकर कुछ दिन छांव में सुखा लें फिर हल्के हाथों से रगड़कर फ्रेश और खुशबूदार जीरा अलग कर लें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 16 Jul 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Cumin Seeds Kitchen Gardening Farming News
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