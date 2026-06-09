खीरे की फसल को सूखने से कैसे बचाएं? जानें सिंचाई और देखभाल का सही तरीका

Cucumber Crop Safety: गर्मियों के मौसम में खीरे की मांग बाजार में आसमान छूने लगती है. जिससे किसानों को तगड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिलता है. लेकिन जून की इस रिकॉर्डतोड़ गर्मी, तेज धूप और लू के थपेड़ों के कारण खीरे की नाजुक फसल के सूखने और झुलसने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है. इस मौसम में तापमान बढ़ने से खेतों की नमी तेजी से गायब हो जाती है, जिससे खीरे की बेलें कुम्हलाने लगती हैं और फल कड़वे या खराब होने लगते हैं.

अगर समय रहते इसकी सही देखभाल न की जाए तो किसानों की पूरी मेहनत और लागत डूब सकती है. कृषि एक्सपर्ट्स के मुताबिक भीषण गर्मी के इस दौर में खीरे की फसल को बचाने के लिए सिंचाई के खास तरीकों और कुछ जरूरी एग्रो-टिप्स को अपनाना बेहद जरूरी है. जिससे आपकी फसल एकदम हरी-भरी और सुरक्षित रहे.

सिंचाई का सही समय

तपती धूप में खीरे की फसल को बचाने का सबसे पहला नियम है सिंचाई की सही टाइमिंग. दोपहर की तेज धूप में खेतों में पानी लगाने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि गर्म मिट्टी में पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं और फसल खराब हो सकती है. हमेशा शाम के समय या अलसुबह ही हल्की सिंचाई करें, जिससे मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहे.

मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल

इसके अलावा, खेतों में मल्चिंग तकनीक यानी सूखी घास, पुआल या प्लास्टिक शीट से क्यारियों को ढकना एक बेहद स्मार्ट तरीका है. यह तरीका तेज धूप को सीधे मिट्टी पर पड़ने से रोकता है, जिससे पानी का वाष्पीकरण कम होता है और जमीन में नमी का लेवल मेंटेन रहता है. तो साथ ही इससे खेत में अनचाहे खरपतवार भी नहीं उगते.

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लू से बचाव के लिए बाड़

भीषण गर्मी में चलने वाली गर्म हवाओं यानी लू से खीरे की बेलों को बचाने के लिए खेत के चारों तरफ हवा रोधक फसलें जैसे मक्का या बाजरा की ऊंची बाड़ लगाना बहुत फायदेमंद साबित होता है. यह हरी बाड़ गर्म हवाओं को सीधे खीरे के पौधों तक पहुंचने से रोकती है. इसके साथ ही, पौधों को इस मौसम की मार से लड़ने की ताकत देने के लिए सही पोषण की जरूरत होती है.

जरूरी पोषक तत्वों की डोज

इस समय नाइट्रोजन वाली खादों का इस्तेमाल कम करें क्योंकि इससे पौधे अधिक संवेदनशील हो जाते हैं. इसकी जगह पोटेशियम और लिक्विड खादों का छिड़काव शाम के वक्त करें. जो पौधों की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. इन आसान और मॉडर्न तरीकों को अपनाकर आप लू के इस सीजन में भी बंपर और क्वालिटी पैदावार हासिल कर सकते हैं.

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