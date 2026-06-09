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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरआज ही पूरे कर लें ये डॉक्युमेंट्स, वरना नहीं मिलेगी किसान सम्मान योजना की 23वीं किस्त

आज ही पूरे कर लें ये डॉक्युमेंट्स, वरना नहीं मिलेगी किसान सम्मान योजना की 23वीं किस्त

PM Kisan Yojana Documents: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को अपने जरूरी दस्तावेज तुरंत अपडेट करने होंगे. इन कामों पूरे न होने पर अगली किस्त रुक सकती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 09 Jun 2026 02:48 PM (IST)
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PM Kisan Yojana Documents: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक मदद का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत ही जरूरी और बड़ी अपडेट सामने आई है. सरकार जल्द ही किसानों के बैंक खातों में योजना की 23वीं किस्त ट्रांसफर करने वाली है. लेकिन इस बार नियमों को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है. अगर आप भी इस स्कीम का फायदा उठाते हैं और चाहते हैं कि बिना किसी रुकावट के 2000 की किस्त सीधे आपके अकाउंट में आ जाए.

तो आपको कुछ बेहद जरूरी काम तुरंत निपटाने होंगे. जरा सी भी लापरवाही या कागजी गड़बड़ी की वजह से आपकी किस्त अटक सकती है और आपका नाम बेनीफिशियरी लिस्ट से काटा जा सकता है. इसलिए बिल्कुल भी देर न करें और आज ही अपने सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स और प्रोसेस को अपडेट कर लें.

e-KYC करना है सबसे जरूरी

अगर आप 23वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं. तो सबसे पहले अपने पीएम किसान अकाउंट की e-KYC की स्थिति चेक कर लें. सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC जरूरी कर दिया है. जिसे आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर ओटीपी के जरिए या नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर बायोमेट्रिक से पूरा कर सकते हैं.

बैंक अकाउंट आधार से लिंक

इसके साथ ही आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना बेहद जरूरी है और उस पर डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए. अक्सर देखा गया है कि बैंक अकाउंट आधार से सीडेड न होने के कारण सरकार द्वारा भेजी गई रकम वापस लौट जाती है. इन दोनों कामों को आज ही चेक कर लें जिससे पेमेंट में कोई दिक्कत न आए.

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भू-सत्यापन तुरंत करवाएं 

दस्तावेजों की लिस्ट में अगला सबसे महत्वपूर्ण काम लैंड सीडिंग यानी भू-सत्यापन का है. सरकार केवल उन्हीं किसानों को पैसा ट्रांसफर कर रही है जिनके भूमि दस्तावेजों का वेरिफिकेशन पूरी तरह से सफल हो चुका है. इसके लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग या पटवारी से संपर्क करके लैंड वेरिफिकेशन का स्टेटस क्लियर करवा सकते हैं.

नाम की स्पेलिंग का रखें खास ध्यान

इसके अलावा, अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पीएम किसान के आवेदन फॉर्म में लिखे गए नाम की स्पेलिंग को अच्छी तरह मिला लें. अगर इनमें थोड़ा सा भी अंतर या मिसमैच हुआ तो सिस्टम आपका पेमेंट रोक देगा. इन सभी जरूरी कागजातों को दुरुस्त करके आप बिना किसी टेंशन के योजना का लगातार लाभ उठा सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 09 Jun 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
 Agriculture E-KYC PM Kisan Yojana PM Kisan Yojana News
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