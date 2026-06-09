आज ही पूरे कर लें ये डॉक्युमेंट्स, वरना नहीं मिलेगी किसान सम्मान योजना की 23वीं किस्त

PM Kisan Yojana Documents: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक मदद का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत ही जरूरी और बड़ी अपडेट सामने आई है. सरकार जल्द ही किसानों के बैंक खातों में योजना की 23वीं किस्त ट्रांसफर करने वाली है. लेकिन इस बार नियमों को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है. अगर आप भी इस स्कीम का फायदा उठाते हैं और चाहते हैं कि बिना किसी रुकावट के 2000 की किस्त सीधे आपके अकाउंट में आ जाए.

तो आपको कुछ बेहद जरूरी काम तुरंत निपटाने होंगे. जरा सी भी लापरवाही या कागजी गड़बड़ी की वजह से आपकी किस्त अटक सकती है और आपका नाम बेनीफिशियरी लिस्ट से काटा जा सकता है. इसलिए बिल्कुल भी देर न करें और आज ही अपने सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स और प्रोसेस को अपडेट कर लें.

e-KYC करना है सबसे जरूरी

अगर आप 23वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं. तो सबसे पहले अपने पीएम किसान अकाउंट की e-KYC की स्थिति चेक कर लें. सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC जरूरी कर दिया है. जिसे आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर ओटीपी के जरिए या नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर बायोमेट्रिक से पूरा कर सकते हैं.

बैंक अकाउंट आधार से लिंक

इसके साथ ही आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना बेहद जरूरी है और उस पर डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए. अक्सर देखा गया है कि बैंक अकाउंट आधार से सीडेड न होने के कारण सरकार द्वारा भेजी गई रकम वापस लौट जाती है. इन दोनों कामों को आज ही चेक कर लें जिससे पेमेंट में कोई दिक्कत न आए.

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भू-सत्यापन तुरंत करवाएं

दस्तावेजों की लिस्ट में अगला सबसे महत्वपूर्ण काम लैंड सीडिंग यानी भू-सत्यापन का है. सरकार केवल उन्हीं किसानों को पैसा ट्रांसफर कर रही है जिनके भूमि दस्तावेजों का वेरिफिकेशन पूरी तरह से सफल हो चुका है. इसके लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग या पटवारी से संपर्क करके लैंड वेरिफिकेशन का स्टेटस क्लियर करवा सकते हैं.

नाम की स्पेलिंग का रखें खास ध्यान

इसके अलावा, अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पीएम किसान के आवेदन फॉर्म में लिखे गए नाम की स्पेलिंग को अच्छी तरह मिला लें. अगर इनमें थोड़ा सा भी अंतर या मिसमैच हुआ तो सिस्टम आपका पेमेंट रोक देगा. इन सभी जरूरी कागजातों को दुरुस्त करके आप बिना किसी टेंशन के योजना का लगातार लाभ उठा सकते हैं.

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