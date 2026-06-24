एक बीघा में चिया सीड्स की खेती से कमाएं एक लाख, जान लीजिए पूरा तरीका

Chia Seeds Farming Tips: खेती करते हुए आप कम जमीन से बड़ा मुनाफा निकालने की सोच रहे हैं. तो हम आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत बदल सकती है. मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक किसान ने सिर्फ एक बीघा जमीन पर चिया सीड्स यानी विदेशी तुलसी के बीज की खेती करके करीब एक लाख रुपये का मुनाफा कमाया है.

चिया सीड्स एक बेहतरीन सुपरफूड माना जाता है जिसकी वजन घटाने और सेहत दुरुस्त रखने के लिए बाजार में भारी डिमांड है. अगर आप भी अपने छोटे से खेत से बंपर कमाई करना चाहते हैं. तो चिया सीड्स की खेती आपके लिए सबसे बेस्ट और कम लागत वाला परमानेंट जरिया बन सकती है. जान लीजिए तरीका.

बुवाई का सही समय

चिया सीड्स की खेती शुरू करने के लिए आपको कुछ बातों को अच्छी तरह समझना होगा. चिया सीड्स मूल रूप से सर्दियों की फसल है इसलिए इसकी बुवाई के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना सबसे सही माना जाता है. एक बीघा जमीन के लिए आपको सिर्फ एक से सवा किलो बीज की जरूरत पड़ती है. जो बहुत ही आसानी से मिल जाता है.

ऐसे लगाएं बीज

बुवाई से पहले खेत की दो-तीन बार अच्छी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें और उसमें देसी गोबर की खाद मिला दें. इसके बीजों को सीधे छिटककर या कतारों में बोया जा सकता है. चूंकि इसके बीज बहुत छोटे होते हैं इसलिए इन्हें मिट्टी में ज्यादा गहरा नहीं दबाना चाहिए. बुवाई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर देने से अंकुरण बहुत शानदार होता है.

यह भी पढ़ें: खेत में लगाएं डिजिटल पुतला, एक पंछी भी नहीं मारेगा पर, जानिए कितनी है कीमत

नाममात्र की लागत

चिया सीड्स की खेती में आपकी लागत बिल्कुल ना के बराबर आती है. इस फसल को पूरे सीजन में सिर्फ दो से तीन बार हल्के पानी की जरूरत होती है. जिससे पानी और बिजली दोनों की बड़ी बचत होती है. इसके पौधों में एक खास महक होती है जिसकी वजह से नीलगाय, चूहे या दूसरे आवारा जानवर खराब नहीं करते.

एक लाख की कमाई

लगभग 110 से 120 दिनों में यह फसल पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है और एक बीघे से करीब एक से डेढ़ क्विंटल तक उपज मिल जाती है. बाजार में चिया सीड्स बड़े आराम से 30000 रुपये से 40000 रुपये प्रति क्विंटल के थोक भाव पर बिक जाते हैं. जिससे मामूली खर्च काटकर भी आपकी जेब में सीधे 1 लाख का मुनाफा आ सकता है.

यह भी पढ़ें: ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?