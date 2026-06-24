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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरएक बीघा में चिया सीड्स की खेती से कमाएं एक लाख, जान लीजिए पूरा तरीका

एक बीघा में चिया सीड्स की खेती से कमाएं एक लाख, जान लीजिए पूरा तरीका

Chia Seeds Farming Tips: कम जमीन में बड़ा मुनाफा कमाने के लिए चिया सीड्स की खेती सबसे बेहतरीन जरिया है. सिर्फ एक बीघा खेत में नाममात्र की लागत से एक लाख रुपये तक का मुनाफा कमा दे सकती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 24 Jun 2026 04:42 PM (IST)
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Chia Seeds Farming Tips: खेती करते हुए आप कम जमीन से बड़ा मुनाफा निकालने की सोच रहे हैं. तो हम आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत बदल सकती है. मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक किसान ने सिर्फ एक बीघा जमीन पर चिया सीड्स यानी विदेशी तुलसी के बीज की खेती करके करीब एक लाख रुपये का मुनाफा कमाया है. 

चिया सीड्स एक बेहतरीन सुपरफूड माना जाता है जिसकी वजन घटाने और सेहत दुरुस्त रखने के लिए बाजार में भारी डिमांड है. अगर आप भी अपने छोटे से खेत से बंपर कमाई करना चाहते हैं. तो चिया सीड्स की खेती आपके लिए सबसे बेस्ट और कम लागत वाला परमानेंट जरिया बन सकती है. जान लीजिए तरीका.

बुवाई का सही समय 

चिया सीड्स की खेती शुरू करने के लिए आपको कुछ बातों को अच्छी तरह समझना होगा. चिया सीड्स मूल रूप से सर्दियों की फसल है इसलिए इसकी बुवाई के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना सबसे सही माना जाता है. एक बीघा जमीन के लिए आपको सिर्फ एक से सवा किलो बीज की जरूरत पड़ती है. जो बहुत ही आसानी से मिल जाता है. 

ऐसे लगाएं बीज

बुवाई से पहले खेत की दो-तीन बार अच्छी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें और उसमें देसी गोबर की खाद मिला दें. इसके बीजों को सीधे छिटककर या कतारों में बोया जा सकता है. चूंकि इसके बीज बहुत छोटे होते हैं इसलिए इन्हें मिट्टी में ज्यादा गहरा नहीं दबाना चाहिए. बुवाई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर देने से अंकुरण बहुत शानदार होता है.

यह भी पढ़ें: खेत में लगाएं डिजिटल पुतला, एक पंछी भी नहीं मारेगा पर, जानिए कितनी है कीमत

नाममात्र की लागत 

चिया सीड्स की खेती में आपकी लागत बिल्कुल ना के बराबर आती है. इस फसल को पूरे सीजन में सिर्फ दो से तीन बार हल्के पानी की जरूरत होती है. जिससे पानी और बिजली दोनों की बड़ी बचत होती है. इसके पौधों में एक खास महक होती है जिसकी वजह से नीलगाय, चूहे या दूसरे आवारा जानवर खराब नहीं करते.

एक लाख की कमाई

लगभग 110 से 120 दिनों में यह फसल पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है और एक बीघे से करीब एक से डेढ़ क्विंटल तक उपज मिल जाती है. बाजार में चिया सीड्स बड़े आराम से 30000 रुपये से 40000 रुपये प्रति क्विंटल के थोक भाव पर बिक जाते हैं. जिससे मामूली खर्च काटकर भी आपकी जेब में सीधे 1 लाख का मुनाफा आ सकता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 24 Jun 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Chia Seeds Farming News
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