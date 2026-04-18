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करेले की खेती करनी है तो बोएं नट्टू वैरायटी के बीच, घर बैठे ऐसे करें ऑर्डर

Bitter Gourd Cultivation Tips: करेले की नट्टू वैरायटी अपनी बंपर पैदावार के लिए जानी जाती है. अगर आप भी इसे उगाना चाहते हैं. तो आप आसानी से घर बैठे बीजों को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 18 Apr 2026 12:48 PM (IST)
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Bitter Gourd Cultivation Tips:  करेले का नाम सुनते ही भले ही कुछ लोगों का मुंह बन जाए, लेकिन सेहत और मुनाफे के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है. अगर आप इस सीजन में अपनी बागवानी या खेती में कुछ नया और फायदेमंद ट्राई करना चाहते हैं. तो नट्टू वैरायटी के बीज आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं. इस वैरायटी की सबसे खास बात यह है कि यह कम लागत में आपको बंपर पैदावार देने की काबिलियत रखती है.

आजकल के दौर में जब हर कोई मिलावट रहित और शुद्ध सब्जियों की तलाश में है. ऐसे में नट्टू करेले की डिमांड बाजार में बहुत ज्यादा रहती है. चाहे आप इसे अपने घर की छत पर उगाएं या बड़े खेत में यह वैरायटी आपको कभी निराश नहीं करेगी. सबसे अच्छी बात यह है कि इन प्रीमियम बीजों को पाने के लिए अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही इन्हें आसानी से मंगवा सकते हैं.

नट्टू वैरायटी की खासियत 

नट्टू करेला अपनी बेहतरीन क्वालिटी और शानदार स्वाद के लिए जाना जाता है. अन्य किस्मों के मुकाबले इसके पौधे ज्यादा सहनशील होते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं. इसके फल देखने में गहरे हरे और मध्यम आकार के होते हैं. जो बाजार में ग्राहकों को तुरंत अपनी ओर खींचते हैं.

  • यह वैरायटी गर्मी और बरसात दोनों मौसमों के लिए एकदम फिट बैठती है और कम लागत में अधिक मुनाफा देती है.
  • इसकी शेल्फ लाइफ काफी अच्छी होती है. जिससे फल तोड़ने के बाद काफी समय तक ताजे बने रहते हैं.

किसानों और बागवानी के शौकीनों के लिए यह किस्म पैदावार के मामले में एक भरोसेमंद ऑप्शन है.

यह भी पढ़ें: गर्मी में सूख न जाएं आपके किचन गार्डन के पेड़, इन टिप्स से रहेंगे हरे-भरे

बुवाई का सही तरीका 

अगर आप चाहते हैं कि आपके करेले के पौधे लहलहाते रहें. तो बुवाई के समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. बीजों को बोने से पहले उन्हें कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दें. इससे अंकुरण जल्दी और बेहतर होता है. मिट्टी तैयार करते समय उसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करें.

  • पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए बांस या रस्सी का सहारा जरूर दें जिससे फल जमीन पर लगकर खराब न हों.
  • समय-समय पर निराई-गुड़ाई करते रहें ताकि खरपतवार पौधों का पोषण और नमी न छीन सकें.

सही देखरेख और सही समय पर पानी देने से पौधों में फलों की लदी लग जाती है.

घर बैठे ऐसे करें ऑर्डर

आजकल डिजिटल दौर में खेती-किसानी भी बहुत आसान हो गई है. नट्टू वैरायटी के बीजों को मंगवाना अब पहले से कहीं ज्यादा सरल है. आप अलग-अलग कृषि आधारित विश्वसनीय वेबसाइट्स पर जाकर इन्हें आसानी से सर्च कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से मंगा सकते हैं.

  • ऑर्डर करते समय हमेशा पैकेट की सील और बीजों की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें ताकि क्वालिटी से समझौता न हो.
  • ऑनलाइन पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनकर आप कुछ ही दिनों में बीज घर पर प्राप्त कर सकते हैं.

इस तरह बिना समय बर्बाद किए आप अपनी पसंद के बीज सीधे अपने दरवाजे पर मंगवा सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 Apr 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Bitter Gourd Farming Tips Karela
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