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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरबाजार से महंगी सब्जियां खरीदना भूल जाएंगे, छत पर रखें बस 10 गमले और साल भर पाएं एकदम ताजी सब्जियां

बाजार से महंगी सब्जियां खरीदना भूल जाएंगे, छत पर रखें बस 10 गमले और साल भर पाएं एकदम ताजी सब्जियां

Kitchen Gardening: केमिकल वाली सब्जियों से बचने के लिए घर की छत पर किचन गार्डनिंग एक बेस्ट ऑप्शन है. बस 10 गमलों में सही मिट्टी और खाद के साथ जरूरी सब्जियां उगाकर आप साल भर घर शुद्ध सब्जियां खाएं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 07 Jun 2026 06:13 PM (IST)
Kitchen Gardening: केमिकल वाली सब्जियों से बचने के लिए घर की छत पर किचन गार्डनिंग एक बेस्ट ऑप्शन है. बस 10 गमलों में सही मिट्टी और खाद के साथ जरूरी सब्जियां उगाकर आप साल भर घर शुद्ध सब्जियां खाएं.

आजकल मार्केट में मिलने वाली सब्जियों में धड़ल्ले से केमिकल और कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारी सेहत को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने परिवार को एकदम शुद्ध और केमिकल-फ्री खाना खिलाना चाहते हैं तो होम गार्डनिंग या टेरेस फार्मिंग से बेहतर और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है.

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इसके लिए आपको किसी बड़े खेत या खाली जमीन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बल्कि आप अपने घर की खुली छत या बालकनी का इस्तेमाल कर सकते हैं. बस अपनी छत पर सही साइज के 10 गमले या ग्रो बैग्स रखकर आप आसानी से एक मिनी किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं जो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा.
इसके लिए आपको किसी बड़े खेत या खाली जमीन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बल्कि आप अपने घर की खुली छत या बालकनी का इस्तेमाल कर सकते हैं. बस अपनी छत पर सही साइज के 10 गमले या ग्रो बैग्स रखकर आप आसानी से एक मिनी किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं जो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा.
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किचन गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको बाजार से अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड बीज और उपजाऊ मिट्टी का इंतजाम करना होगा. मिट्टी तैयार करते समय उसमें सामान्य मिट्टी के साथ कोकोपीट, वर्मीकंपोस्ट या गोबर की खाद जरूर मिलाएं. इससे मिट्टी एकदम हल्की और न्यूट्रिशन से भरपूर बनती है जिससे पौधों की ग्रोथ तेज होती है.
किचन गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको बाजार से अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड बीज और उपजाऊ मिट्टी का इंतजाम करना होगा. मिट्टी तैयार करते समय उसमें सामान्य मिट्टी के साथ कोकोपीट, वर्मीकंपोस्ट या गोबर की खाद जरूर मिलाएं. इससे मिट्टी एकदम हल्की और न्यूट्रिशन से भरपूर बनती है जिससे पौधों की ग्रोथ तेज होती है.
Published at : 07 Jun 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Vegetables Organic Vegetables Kitchen Gardening

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