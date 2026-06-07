एक्सप्लोरर
बाजार से महंगी सब्जियां खरीदना भूल जाएंगे, छत पर रखें बस 10 गमले और साल भर पाएं एकदम ताजी सब्जियां
Kitchen Gardening: केमिकल वाली सब्जियों से बचने के लिए घर की छत पर किचन गार्डनिंग एक बेस्ट ऑप्शन है. बस 10 गमलों में सही मिट्टी और खाद के साथ जरूरी सब्जियां उगाकर आप साल भर घर शुद्ध सब्जियां खाएं.
आजकल मार्केट में मिलने वाली सब्जियों में धड़ल्ले से केमिकल और कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारी सेहत को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने परिवार को एकदम शुद्ध और केमिकल-फ्री खाना खिलाना चाहते हैं तो होम गार्डनिंग या टेरेस फार्मिंग से बेहतर और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है.
1/6
2/6
Published at : 07 Jun 2026 06:06 PM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
बाजार से महंगी सब्जियां खरीदना भूल जाएंगे, छत पर रखें बस 10 गमले और साल भर पाएं एकदम ऑर्गेनिक और ताजी सब्जियां
एग्रीकल्चर
6 Photos
पोल्ट्री इंडस्ट्री की 'लेंबोर्गिनी' है ये काली मुर्गी, एक अंडा ही बिकता है हजारों में
एग्रीकल्चर
6 Photos
आपके खेत को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखेंगे ये देसी उपाय, नुकसान से बचने के लिए आज ही अपना लें
एग्रीकल्चर
6 Photos
बेल ट्रैक्टर छोड़ो, अब अपनाओ ड्रोन फार्मिग, जानिए कैसे स्मार्ट बन रहा आज का किसान
एग्रीकल्चर
6 Photos
सिर्फ 45 दिनों में पैसों की बारिश, बैंगन की इस खास वैरायटी से होगी बंपर पैदावार, जानें बुवाई का सही तरीका
एग्रीकल्चर
6 Photos
एक बार का निवेश और दोहरी इनकम, जानिए कैसे केंचुए और जैविक खाद का यह मॉडल किसानों को बना रहा मालामाल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
मौसम की मार से सोयाबीन की फसल को बचाएगी यह नई तकनीक, कम बारिश में भी खेतों में बनी रहेगी नमी
एग्रीकल्चर
इस खूबसूरत फूल की खेती बदल देगी किस्मत, सरकार से मिलेगी सब्सिडी और हर महीने होगी लाखों की कमाई
एग्रीकल्चर
अपने खेत में करें सफेद बैंगन की खेती, यहां से ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन बीच
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं मोरिंगा, टेस्ट से लेकर सेहत तक है रामबाण
Advertisement
एग्रीकल्चर
6 Photos
बाजार से महंगी सब्जियां खरीदना भूल जाएंगे, छत पर रखें बस 10 गमले और साल भर पाएं एकदम ऑर्गेनिक और ताजी सब्जियां
एग्रीकल्चर
6 Photos
पोल्ट्री इंडस्ट्री की 'लेंबोर्गिनी' है ये काली मुर्गी, एक अंडा ही बिकता है हजारों में
एपी सिंहएडवोकेट
Opinion