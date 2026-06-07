बाजार से महंगी सब्जियां खरीदना भूल जाएंगे, छत पर रखें बस 10 गमले और साल भर पाएं एकदम ताजी सब्जियां

इसके लिए आपको किसी बड़े खेत या खाली जमीन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बल्कि आप अपने घर की खुली छत या बालकनी का इस्तेमाल कर सकते हैं. बस अपनी छत पर सही साइज के 10 गमले या ग्रो बैग्स रखकर आप आसानी से एक मिनी किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं जो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा.