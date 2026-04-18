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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगर्मी में सूख न जाएं आपके किचन गार्डन के पेड़, इन टिप्स से रहेंगे हरे-भरे

गर्मी में सूख न जाएं आपके किचन गार्डन के पेड़, इन टिप्स से रहेंगे हरे-भरे

Kitchen Gardening Tips: भीषण गर्मी और लू से अपने किचन गार्डन को बचाने के लिए सही समय पर पानी देने, मल्चिंग करने और ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आप पौधों की मुरझाने से बचा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 18 Apr 2026 12:07 PM (IST)
Kitchen Gardening Tips: भीषण गर्मी और लू से अपने किचन गार्डन को बचाने के लिए सही समय पर पानी देने, मल्चिंग करने और ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आप पौधों की मुरझाने से बचा सकते हैं.

गर्मियों की शुरुआत होते ही सूरज के तेवर तीखे होने लगते हैं. जिसका सबसे बुरा असर हमारे किचन गार्डन के छोटे-छोटे पौधों पर पड़ता है. चिलचिलाती धूप और गर्म हवाएं पौधों की नमी सोख लेती हैं. जिससे वे मुरझाने लगते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके गमले और क्यारियां हरी-भरी बनी रहें. तो आपको अपने गार्डनिंग के तरीके में थोड़ा बदलाव करना होगा.

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पौधों को बचाने का सबसे पहला नियम है पानी देने का सही समय चुनना. गर्मियों में दोपहर के वक्त पानी देने की गलती कभी न करें. क्योंकि इससे मिट्टी गर्म होकर जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है. सबसे अच्छा यही है कि आप सूरज निकलने से पहले सुबह-सुबह या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद ही पानी दें जिससे नमी देर तक बनी रहे.
पौधों को बचाने का सबसे पहला नियम है पानी देने का सही समय चुनना. गर्मियों में दोपहर के वक्त पानी देने की गलती कभी न करें. क्योंकि इससे मिट्टी गर्म होकर जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है. सबसे अच्छा यही है कि आप सूरज निकलने से पहले सुबह-सुबह या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद ही पानी दें जिससे नमी देर तक बनी रहे.
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मिट्टी की नमी को लॉक करने के लिए मल्चिंग एक जादुई तरीका साबित होता है. आप सूखे पत्तों, घास-फूस या लकड़ी के बुरादे की एक परत मिट्टी के ऊपर बिछा सकते हैं. यह परत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जो सूरज की सीधी किरणों को मिट्टी तक पहुंचने से रोकती है. इससे पानी का वाष्पीकरण कम होता है और जड़ें ठंडी रहती हैं.
मिट्टी की नमी को लॉक करने के लिए मल्चिंग एक जादुई तरीका साबित होता है. आप सूखे पत्तों, घास-फूस या लकड़ी के बुरादे की एक परत मिट्टी के ऊपर बिछा सकते हैं. यह परत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जो सूरज की सीधी किरणों को मिट्टी तक पहुंचने से रोकती है. इससे पानी का वाष्पीकरण कम होता है और जड़ें ठंडी रहती हैं.
Published at : 18 Apr 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Kitchen Gardening Farming News

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