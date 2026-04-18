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गर्मी में सूख न जाएं आपके किचन गार्डन के पेड़, इन टिप्स से रहेंगे हरे-भरे
Kitchen Gardening Tips: भीषण गर्मी और लू से अपने किचन गार्डन को बचाने के लिए सही समय पर पानी देने, मल्चिंग करने और ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आप पौधों की मुरझाने से बचा सकते हैं.
गर्मियों की शुरुआत होते ही सूरज के तेवर तीखे होने लगते हैं. जिसका सबसे बुरा असर हमारे किचन गार्डन के छोटे-छोटे पौधों पर पड़ता है. चिलचिलाती धूप और गर्म हवाएं पौधों की नमी सोख लेती हैं. जिससे वे मुरझाने लगते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके गमले और क्यारियां हरी-भरी बनी रहें. तो आपको अपने गार्डनिंग के तरीके में थोड़ा बदलाव करना होगा.
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Published at : 18 Apr 2026 12:07 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion