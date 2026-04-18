गर्मी में सूख न जाएं आपके किचन गार्डन के पेड़, इन टिप्स से रहेंगे हरे-भरे

मिट्टी की नमी को लॉक करने के लिए मल्चिंग एक जादुई तरीका साबित होता है. आप सूखे पत्तों, घास-फूस या लकड़ी के बुरादे की एक परत मिट्टी के ऊपर बिछा सकते हैं. यह परत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जो सूरज की सीधी किरणों को मिट्टी तक पहुंचने से रोकती है. इससे पानी का वाष्पीकरण कम होता है और जड़ें ठंडी रहती हैं.