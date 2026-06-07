पोल्ट्री इंडस्ट्री की 'लेंबोर्गिनी' है ये काली मुर्गी, एक अंडा ही बिकता है हजारों में

इस खास नस्ल का नाम आयाम सीमानी है जो मूल रूप से इंडोनेशिया में पाई जाती है. यह कोई नार्मल पक्षी नहीं है बल्कि इसकी पूरी बॉडी सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से जेट-ब्लैक यानी गहरे काले रंग की होती है. जिसे देखकर पहली नजर में हर कोई दंग रह जाता है.