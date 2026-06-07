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पोल्ट्री इंडस्ट्री की 'लेंबोर्गिनी' है ये काली मुर्गी, एक अंडा ही बिकता है हजारों में
Ayam Cemani: इंडोनेशिया की दुर्लभ आयाम सीमानी मुर्गी अपने पूरे काले शरीर के कारण पोल्ट्री की लेंबोर्गिनी कहलाती है. भारी मांग की वजह से इसके अंडे अंतरराष्ट्रीय बाजार में हजारों रुपये में बिकते हैं.
दुनिया में कई ऐसी चीजें होती हैं जो अपनी अनोखी खूबियों के कारण रातों-रात सोशल मीडिया और मार्केट में वायरल हो जाती हैं. पोल्ट्री बिजनेस में भी इन दिनों एक ऐसी ही वैरायटी की खूब चर्चा हो रही है, जिसे अपनी लग्जरी इमेज और तगड़ी कीमत की वजह से मुर्गियों की दुनिया की लेंबोर्गिनी कहा जा रहा है.
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Published at : 07 Jun 2026 01:49 PM (IST)
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ओपी त्रिपाठी
Opinion