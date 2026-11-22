Makhana Popping Machine: बिहार में मखाने की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. अब किसान सिर्फ कच्चा मखाना बेचने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उसकी प्रोसेसिंग करके भी अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं. इसके लिए बिहार सरकार मखाना पॉपिंग मशीन खरीदने पर किसानों को 70 से 80 फीसदी तक सब्सिडी दे रही है.

यानी मशीन खरीदने के लिए किसानों को अपनी जेब से पूरी रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को इस योजना के तहत 1.60 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिल सकती है. वहीं, सामान्य वर्ग के किसानों को भी 1.40 लाख रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी.

सामान्य किसानों को मिलेगी 70 फीसदी सब्सिडी

बिहार सरकार की इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को मखाना पॉपिंग मशीन खरीदने पर 70 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. हालांकि, सरकार की ओर से मिलने वाली मदद की अधिकतम सीमा 1 लाख 40 हजार रुपये तय की गई है. वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को मशीन की कीमत पर 80 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी. इन किसानों को अधिकतम 1 लाख 60 हजार रुपये तक की मदद दी जाएगी.

एक घंटे में 5 से 10 किलो मखाने की होगी प्रोसेसिंग

इस योजना के तहत मिलने वाली मशीन पूरी तरह ऑटोमैटिक तरीके से काम करती है.

एक घंटे में करीब 5 से 10 किलो या इससे अधिक मखाने की पॉपिंग की जा सकती है.

इस मशीन की मदद से मखाने को साफ-सुथरे तरीके से फोड़ा जा सकता है.

इससे तैयार मखाने की क्वालिटी भी अच्छी और एक जैसी बनी रहती है.

साथ ही, मशीन से काम करने पर मेहनत और समय दोनों की बचत होती है.

किसान इसकी मदद से कच्चे मखाने के बजाय तैयार मखाना बाजार में बेच सकें.

इससे उन्हें अपनी उपज की बेहतर कीमत मिलने का मौका मिल सकता है.





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कैसे करें सब्सिडी के लिए आवेदन?

अगर आप बिहार के किसान हैं और मखाना पॉपिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए बिहार सरकार के कृषि यंत्रीकरण पोर्टल पर जाना होगा.

आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट farmech.bihar.gov.in पर जाएं. वहां योजना से जुड़ी जानकारी पढ़ें और मांगी गई जरूरी जानकारी भरकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें. योजना के बारे में अधिक जानकारी या किसी तरह की परेशानी होने पर किसान उद्यान निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं.

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