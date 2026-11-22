Pulses Price Hike: दाल हर घर की रसोई का एख अहम हिस्सा है, लेकिन पिछले कुछ समय से दालों की बढ़ती कीमतें आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही हैं. खासकर अरहर, उड़द और चने की दाल के दाम में तेजी देखने को मिल रही है. हैरानी की बात तो यह है कि, सरकार के पास करीब 38 लाख टन दालों का भंडार मौजूद है.

इसके बाद भी बाजार में कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश के पास दालों का इतना स्टॉक है, तो फिर इनके दाम क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पीछे कम उत्पादन की आशंका, मौसम की मार और बाजार में दालों की उपलब्धता जैसी कई वजहें शामिल हैं.

सरकार के पास कितना है दालों का भंडार?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में दालों का कुल सरकारी भंडार करीब 38 लाख टन है. इसमें सबसे ज्यादा करीब 16.1 लाख टन चने की दाल का स्टॉक है. वहीं, अरहर का करीब 9.7 लाख टन, मूंग का 6.4 लाख टन, मसूर का 5.3 लाख टन और उड़द का करीब 44 हजार टन भंडार मौजूद है. सरकार यह स्टॉक इसलिए रखती है, ताकि बाजार में दालों की कमी होने या कीमतें तेजी से बढ़ने पर इसे जारी करके दामों को काबू में रखा जा सके.

आखिर क्यों बढ़ रहे हैं दालों के दाम?

दालों की कीमतें बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इस बार अरहर के कम उत्पादन की आशंका है. कारोबारियों का अनुमान है कि, कुछ प्रमुख उत्पादक इलाकों में सूखे जैसी स्थिति के कारण अरहर की फसल प्रभावित हो सकती है. इससे बाजार में आने वाली नई फसल कम रहने का डर है. जब कारोबारियों को लगता है कि, आगे दाल की कमी हो सकती है, तो वे अभी से ज्यादा कीमत पर खरीदारी करने लगते हैं. इसके अलावा कुछ व्यापारी और कारोबारी दालों का स्टॉक रोककर भी रख रहे हैं. इससे बाजार में दालों की उपलब्धता कम हो सकती है और कीमतों पर दबाव बढ़ता है.



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अरहर की दाल सबसे ज्यादा हुई महंगी

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 20 नवंबर 2026 को देश में अरहर की दाल का औसत खुदरा भाव 136.25 रुपये प्रति किलो पहुंच गया. एक साल पहले इसी समय यह करीब 115.93 रुपये प्रति किलो थी. वहीं उड़द की दाल 126.94 रुपये और चने की दाल 95.84 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रही थी. मूंग की दाल का भाव 115.27 रुपये और मसूर की दाल का भाव 91.02 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया. इससे साफ है कि दालों की महंगाई का असर आम लोगों की रसोई पर पड़ रहा है.

दालों के दाम कम करने के लिए क्या कर रही सरकार?

दालों की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने कारोबारियों, थोक विक्रेताओं, मिल मालिकों और खुदरा दुकानदारों के लिए अपने पास मौजूद दालों के स्टॉक की जानकारी देना जरूरी कर दिया है. अब उन्हें हर शुक्रवार अपने स्टॉक का ब्योरा देना होगा. सरकार ने अरहर के आयात को मार्च 2027 तक शुल्क मुक्त रखने का फैसला किया है, ताकि विदेश से दाल मंगाकर घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाई जा सके.

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