Hydroponic Aeroponic Farming: खेती करने के लिए मिट्टी का होना जरूरी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, अब नई तकनीक की मदद से बिना मिट्टी के भी सब्जियां उगाई जा सकती हैं? इसमें आलू और टमाटर जैसी फसलें भी शामिल हैं. इस तरीके को मिट्टी रहित खेती यानी सोइललेस फार्मिंग कहते हैं.

इस तकनीक में पौधों को मिट्टी की जगह पानी, खास पोषक घोल या नारियल के रेशे से तैयार माध्यम में उगाया जाता है. इस तकनीक से कम जगह में भी खेती की जा सकती है. ऐसे में जिन किसानों के पास जमीन कम है या शहरी इलाकों में छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा विकल्प बन सकता है.

क्या है बिना मिट्टी के खेती करने की तकनीक?

बिना मिट्टी के खेती करने के कई तरीके हैं. इनमें हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स प्रमुख हैं. हाइड्रोपोनिक्स में पौधों को पानी में घुले जरूरी पोषक तत्व दिए जाते हैं. यानी पौधों को बढ़ने के लिए जो खाद और पोषण मिट्टी से मिलता है, वह उन्हें पानी के जरिए दिया जाता है. वहीं, एयरोपोनिक्स में पौधों की जड़ों को हवा में लटकाकर रखा जाता है. इन जड़ों पर समय-समय पर पोषक तत्वों वाला पानी स्प्रे किया जाता है. इससे पौधों को जरूरी पोषण मिलता रहता है. इस तरीके का इस्तेमाल खासकर आलू के बीज तैयार करने में किया जाता है.

बिना मिट्टी के कैसे उगाएं टमाटर?

टमाटर की खेती के लिए हाइड्रोपोनिक्स और कोकोपीट तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है. कोकोपीट नारियल के छिलके से तैयार किया जाता है. यह हल्का होता है और पानी को अपने अंदर रोककर रखता है. इसमें टमाटर के पौधे लगाए जाते हैं और ड्रिप सिस्टम की मदद से पानी के साथ जरूरी पोषक तत्व दिए जाते हैं. इसमें पौधों को पर्याप्त धूप, हवा और सही मात्रा में पानी देना जरूरी है. साथ ही पौधों की बढ़त के हिसाब से पोषक घोल की मात्रा भी तय करनी पड़ती है. इससे पौधों की अच्छी बढ़त और फल आने में मदद मिलती है.

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बिना मिट्टी के कैसे उगाएं आलू?

आलू के लिए एयरोपोनिक्स तकनीक काफी उपयोगी मानी जाती है. इसमें आलू के पौधों को एक खास ढांचे में लगाया जाता है, जहां उनकी जड़ें हवा में रहती हैं. इन जड़ों पर मशीन की मदद से पोषक तत्वों वाला पानी छिड़का जाता है. इससे पौधे की जड़ों के पास आलू के छोटे कंद बनने लगते हैं.

किसानों को क्या होगा फायदा?

इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें पारंपरिक खेती के मुकाबले कम जगह की जरूरत पड़ सकती है. पानी और पोषक तत्वों की मात्रा को भी जरूरत के हिसाब से नियंत्रित किया जा सकता है. मिट्टी से फैलने वाली कुछ बीमारियों का खतरा भी कम होता है. हालांकि, इसके लिए पाइप, टैंक, पंप और पोषक घोल जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है. इसलिए शुरुआत करने से पहले लागत और तकनीकी जानकारी समझना जरूरी है.

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