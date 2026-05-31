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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबाजार में 1000 रुपये किलो तक बिकती है ये जड़ीबूटी, 5 साल तक होगी आमदनी

बाजार में 1000 रुपये किलो तक बिकती है ये जड़ीबूटी, 5 साल तक होगी आमदनी

Stevia Farming Tips: हेल्थ कॉन्शियस मार्केट में चीनी के ऑपश्न के तौर पर स्टीविया यानी मीठी तुलसी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है. एक बार लगाकर लगातार पांच साल तक इसकी बंपर कटाई की जा सकती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 31 May 2026 05:03 PM (IST)
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Stevia Farming Tips: आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफी सीरियस हो गए हैं. चीनी से होने वाले नुकसानों को देखते हुए मार्केट में अब एक खास नेचुरल जड़ी-बूटी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जिसे हम स्टीविया या मीठी तुलसी कहते हैं. यह पौधा डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान है क्योंकि यह चीनी से करीब दो सौ गुना ज्यादा मीठा होने के बावजूद ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल नहीं बढ़ाता है. 

इसी जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट की वजह से बाजार में इसके सूखे पत्ते एक हजार रुपये किलो तक के प्रीमियम रेट पर बिक रहे हैं. अगर हमारे किसान भाई पारंपरिक फसलों से हटकर इस मॉडर्न जड़ी-बूटी की खेती शुरू करते हैं, तो वे कम समय में अपनी किस्मत बदल सकते हैं.

एक बार का प्लांटेशन और पांच साल तक कमाई

इस जादुई जड़ी-बूटी की खेती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसमें आपको बार-बार बुवाई करने की झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिल जाती है. स्टीविया के पौधों को खेत में सिर्फ एक बार प्लांट करना पड़ता है और इसके बाद लगातार पांच साल तक इसकी पत्तियों की बंपर कटाई की जा सकती है. हर साल इसकी तीन से चार बार हार्वेस्टिंग आसानी से हो जाती है.

यह भी पढ़ें: इस विदेशी अनाज की खेती से मालामाल हो सकते हैं किसान, बाजार में बढ़ रही है डिमांड

जिसका मतलब है कि किसानों के लिए यह पांच सालों तक लगातार इनकम देने वाला बेहतरीन जरिया बन जाता है. इसके पौधों के लिए बहुत ज्यादा महंगे फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत नहीं होती है. कम लागत और बेहद कम मेंटेनेंस में तैयार होने वाली यह फसल स्मार्ट फार्मिंग का सबसे बेस्ट उदाहरण है.

ऐसे करें प्रोसेसिंग 

स्टीविया की खेती से मोटा मुनाफा कमाने का सीक्रेट इसकी सही प्रोसेसिंग में छिपा हुआ है. खेत से हरी पत्तियों की कटाई करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से सुखाया जाता है. जब पत्तियां पूरी तरह ड्राई हो जाती हैं. तो उन्हें पीसकर पाउडर तैयार कर लिया जाता है. इस पाउडर का इस्तेमाल चाय, कॉफी और बेकिंग में चीनी के रिप्लेसमेंट के रूप में धड़ल्ले से किया जा रहा है. 

मार्केट में बंपर प्रॉफिट

बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनियां शुगर-फ्री प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसे हाथों-हाथ खरीद रही हैं. छोटे स्तर पर एक बीघा जमीन से शुरुआत करके भी किसान इसके सूखे पत्तों को डायरेक्ट मार्केट में बेचकर लाखों रुपये का शुद्ध प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: बांस की खेती है किसानों के लिए ATM, एक बार लगाएं और 100 साल तक होती रहेगी कमाई

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 31 May 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Stevia Farming News
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