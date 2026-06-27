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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस एक्सप्रेस-वे पर किसानों का टोल फ्री कर रही सरकार, जानें कैसे मिलेगा मुफ्त में फास्टैग

इस एक्सप्रेस-वे पर किसानों का टोल फ्री कर रही सरकार, जानें कैसे मिलेगा मुफ्त में फास्टैग

Toll For Expressway For Farmers: किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है. यमुना एक्सप्रेसवे पर जमीन देने वाले किसानों को अब टोल टैक्स से पूरी तरह छुट्टी मिलने जा रही है. जानें पूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 27 Jun 2026 12:07 PM (IST)
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Toll For Expressway For Farmers: यमुना एक्सप्रेसवे पर रोज-रोज सफर करने वाले किसानों के लिए एक बहुत ही शानदार खुशखबरी आई है. एक्सप्रेसवे का मैनेजमेंट संभालने वाली कंपनी ने उन स्थानीय किसानों का टोल टैक्स पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है. जिन्होंने हाईवे के निर्माण के लिए अपनी कीमती जमीन दी थी. अब उन्हें टोल टैक्स से छूट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके लिए पात्र किसानों को मुफ्त फास्टैग जारी किए जा रहे हैं. 

जिससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सफर पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा. इस कदम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब टोल प्लाजा पर किसानों को अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी भी तरह की बहस या झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा. इस योजना के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है और सैकड़ों किसानों को नए टैग्स बांटे भी जा चुके हैं. जानें इन किसानों को कैसे मिलेगा मुफ्त में फास्टैग. 

किन किसानों मिलेगा फ्री वाला फास्टैग? 

सरकार और एक्सप्रेसवे प्रबंधन की इस खास नीति का लाभ उन सभी प्रभावित परिवारों को मिलने वाला है, जिनकी जमीन जेवर से लेकर आगरा तक फैले इस 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के दायरे में आई थी. गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा के करीब 4500 से अधिक किसान इस योजना के दायरे में आ रहे हैं.

जेवर बांगर, करौली बांगर, सबौता, भाईपुर ब्राह्मणान, रौनीजा, दयानतपुर, जहानगढ़, टप्पल और कृपालपुर जैसे दर्जनों गांवों के किसान इस फ्री टोल सर्विस के लिए योग्य माने गए हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि यह रियायत सिर्फ जमीन मालिक को ही नहीं मिलेगी बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी इस फैसेलिटी का इस्तेमाल सकेंगे जिससे उनका रोज का आना-जाना बहुत ही आसान हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: पपीते की खेती के लिए फ्री में पौधे दे रही यूपी सरकार, किन किसानों को मिलेगा मौका?

जानें फ्री फास्टैग पाने का तरीका 

अगर आप भी इस दायरे में आने वाले एक पात्र किसान हैं और अभी तक आपको अपना फ्री फास्टैग नहीं मिला है. तो इसके लिए आपको बेहद आसान सी प्रोसेस को पूरा करना होगा. इसके लिए किसानों को अपने नजदीकी जेवर टोल प्लाजा पर बने काउंटर पर जाकर ऑफलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करते समय आपको अपनी जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा बेहद जरूरी सरकारी दस्तावेज नक्शा-11 साथ ले जाना होगा. 

इसके अलावा आपको अपने उस वाहन की आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अपना एक वोटर आईडी कार्ड भी जमा करना होगा जिस गाड़ी के लिए आप फास्टैग लेना चाहते हैं. वहां मौजूद अधिकारियों द्वारा आपके सभी पेपर्स की ठीक से जांच और वेरिफिकेशन करने के बाद आपको तुरंत एक नया टोल-फ्री फास्टैग जारी कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: खजूर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, जानें कैसे बोते हैं इसका पेड़?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 27 Jun 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers Farmers News YAMUNA EXPRESSWAY Toll Tax Free
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