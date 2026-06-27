इस एक्सप्रेस-वे पर किसानों का टोल फ्री कर रही सरकार, जानें कैसे मिलेगा मुफ्त में फास्टैग

Toll For Expressway For Farmers: यमुना एक्सप्रेसवे पर रोज-रोज सफर करने वाले किसानों के लिए एक बहुत ही शानदार खुशखबरी आई है. एक्सप्रेसवे का मैनेजमेंट संभालने वाली कंपनी ने उन स्थानीय किसानों का टोल टैक्स पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है. जिन्होंने हाईवे के निर्माण के लिए अपनी कीमती जमीन दी थी. अब उन्हें टोल टैक्स से छूट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके लिए पात्र किसानों को मुफ्त फास्टैग जारी किए जा रहे हैं.

जिससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सफर पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा. इस कदम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब टोल प्लाजा पर किसानों को अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी भी तरह की बहस या झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा. इस योजना के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है और सैकड़ों किसानों को नए टैग्स बांटे भी जा चुके हैं. जानें इन किसानों को कैसे मिलेगा मुफ्त में फास्टैग.

किन किसानों मिलेगा फ्री वाला फास्टैग?

सरकार और एक्सप्रेसवे प्रबंधन की इस खास नीति का लाभ उन सभी प्रभावित परिवारों को मिलने वाला है, जिनकी जमीन जेवर से लेकर आगरा तक फैले इस 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के दायरे में आई थी. गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा के करीब 4500 से अधिक किसान इस योजना के दायरे में आ रहे हैं.

जेवर बांगर, करौली बांगर, सबौता, भाईपुर ब्राह्मणान, रौनीजा, दयानतपुर, जहानगढ़, टप्पल और कृपालपुर जैसे दर्जनों गांवों के किसान इस फ्री टोल सर्विस के लिए योग्य माने गए हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि यह रियायत सिर्फ जमीन मालिक को ही नहीं मिलेगी बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी इस फैसेलिटी का इस्तेमाल सकेंगे जिससे उनका रोज का आना-जाना बहुत ही आसान हो जाएगा.

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जानें फ्री फास्टैग पाने का तरीका

अगर आप भी इस दायरे में आने वाले एक पात्र किसान हैं और अभी तक आपको अपना फ्री फास्टैग नहीं मिला है. तो इसके लिए आपको बेहद आसान सी प्रोसेस को पूरा करना होगा. इसके लिए किसानों को अपने नजदीकी जेवर टोल प्लाजा पर बने काउंटर पर जाकर ऑफलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करते समय आपको अपनी जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा बेहद जरूरी सरकारी दस्तावेज नक्शा-11 साथ ले जाना होगा.

इसके अलावा आपको अपने उस वाहन की आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अपना एक वोटर आईडी कार्ड भी जमा करना होगा जिस गाड़ी के लिए आप फास्टैग लेना चाहते हैं. वहां मौजूद अधिकारियों द्वारा आपके सभी पेपर्स की ठीक से जांच और वेरिफिकेशन करने के बाद आपको तुरंत एक नया टोल-फ्री फास्टैग जारी कर दिया जाएगा.

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