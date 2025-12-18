अगले कुछ दिनों तक ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, जानें किन रूट्स पर यात्रियों को होगी परेशानी?

Train Cancelled: सर्दियों का मौसम अपने चरम पर है और देश के कई हिस्सों में घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है. दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में सुबह और रात के समय विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है. ऑफिस जाना हो या किसी जरूरी काम से बाहर निकलना, लोगों को पहले के मुकाबले ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है.

इस खराब मौसम का असर भारतीय रेलवे पर भी साफ दिखाई दे रहा है. कोहरे की वजह से जहां कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, वहीं सुरक्षा कारणों से कुछ ट्रेनों को अगले कुछ दिनों के लिए कैंसिल भी कर दिया गया है. इससे खास रूट्स पर सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. सफर से पहले चेक कर लें लिस्ट.

इन यात्रियों को होगी परेशानी

मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 20 से अधिक ट्रेनों को 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल कर दिया है. कुछ ट्रेनों का संचालन मार्च तक भी प्रभावित रहेगा. इन कैंसिल ट्रेनों में पटना, प्रयागराज, हावड़ा, अमृतसर, कामाख्या, कोलकाता, अजमेर और अंबाला जैसे बड़े और बिजी रूट्स शामिल हैं. यहां से गुजरने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है. इसमें सबसे ज्यादा असर बिहार जाने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है. क्योंकि कई ट्रेनें इसी रूट से जुड़ी हुई हैं. ऐसे में सफर की योजना बनाने से पहले ट्रेन स्टेटस जरूर चेक करना जरूरी हो गया है.

कैंसिल ट्रेनों की पूरी लिस्ट

ट्रेन नंबर 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस को 25 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-कोलकाता एक्सप्रेस को 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस को 01 मार्च 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 12327 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस को 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 12328 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस को 28 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस को 28 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस को 26 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 14523 बरौनी-अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस को 26 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 14524 अम्बाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस को 24 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस को 02 मार्च 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस को 28 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस को 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस को 01 मार्च 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस को 23 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 15619 गया-कामाख्या एक्सप्रेस को 24 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 15621 कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस को 26 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 15622 आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस को 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 12873 हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस को 26 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार-हटिया एक्सप्रेस को 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस को 02 मार्च 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार-संतरागाछी एक्सप्रेस को 03 मार्च 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 18103 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस को 25 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

ट्रेन नंबर 18104 अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस को 27 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल किया गया.

यह भी पढ़ें:60 साल हो गई मां की उम्र तो कौन-सा हेल्थ इंश्योरेंस सही? पॉलिसी खरीदने से पहले जरूर पढ़ें