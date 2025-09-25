हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गैस सिलेंडर होने लगे लीक तो सबसे पहले करें ये काम, हर किसी के लिए जरूरी है बात

गैस सिलेंडर होने लगे लीक तो सबसे पहले करें ये काम, हर किसी के लिए जरूरी है बात

अक्सर लोग गैस सिलेंडर से जुड़ी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं. जिसके चलते छोटी सी लापरवाही कई बार बड़ा हादसा बन सकती है. खासकर तब जब सिलेंडर से गैस लीक होने लगे और हम समय पर सतर्क न हो.

By : कविता गाडरी | Updated at : 25 Sep 2025 09:57 AM (IST)
हमारे देश में आज के समय में करोड़ों घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है. यह न केवल कुकिंग को आसान बनाता है बल्कि सही ईंधन का भी एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है. सरकार भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए हर घर गैस पहुंचाने की कोशिश कर रही है. लेकिन अक्सर लोग गैस सिलेंडर से जुड़ी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं. जिसके चलते छोटी सी लापरवाही कई बार बड़ा हादसा बन सकती है. खासकर तब जब सिलेंडर से गैस लीक होने लगे और हम समय पर सतर्क न हो. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर गैस सिलेंडर लीक होने लगे तो सबसे पहले आपको कौन से काम करने चाहिए...

घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलें

अगर घर में सिलेंडर से गैस की गंध आने लगे तो सबसे पहले सिलेंडर और चूल्हे का वॉल्‍व बंद करें. उसके बाद घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दें ताकि ताजी हवा अंदर आ सके और गैस बाहर निकल सके.

लाइट को न छुएं और ज्वलनशील चीजों को हटाए

सिलेंडर से गैस लीक होने पर माचिस, दिया, लाइटर, मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाने की गलती बिल्कुल भी न करें. इसी तरह इलेक्ट्रिक स्विच ऑन-ऑफ करने से भी बचें,  क्योंकि छोटी सी चिंगारी से बड़ा धमाका हो सकता है. अगर गैस ज्यादा लीक हो रही है तो सिलेंडर को खुले और हवादार स्थान पर ले जाकर रख दें और तुरंत गैस कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें.

रेगुलेटर और पाइप की करें जांच

कई बार गैस सिलेंडर से गैस लीक रेगुलेटर के खराब होने की वजह से होती है,  ऐसे में सबसे पहले रेगुलेटर को चेक करें और उसे बंद करें. अगर बंद करने के बाद भी गैस निकल रही है तो रेगुलेटर निकाल कर सिलेंडर पर सेफ्टी कैप लगा दें. वहीं रेगुलेटर के साथ पाइप की भी जांच करें क‍ि कहीं से पाइप में तो लीकेज नहीं है.इसके अलावा गैस पाइप एक निश्चित समय के बाद बदलना भी जरूरी है.

सिलेंडर में लीकेज चेक करें

अगर आपके सिलेंडर से गैस लीक हो रही है तो इसका कारण सिलेंडर में लीकेज भी हो सकता है. इसलिए जब आप गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो सिलेंडर में भी लीकेज  चेक करते रहे.

आग लग जाए तो क्या करें?

अगर लीकेज के दौरान सिलेंडर में आग लग जाए तो सबसे पहले घर के सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालें. वहीं अगर आग सिलेंडर तक नहीं पहुंचे तो तुरंत वॉल्‍व बंद करें. आग बुझाने के लिए गिले, मोटे कंबल या चादर को सिलेंडर पर लपेट दें. ऐसा करने से आग अपने आप बुझ जाएगी. 

Published at : 25 Sep 2025 09:57 AM (IST)
Gas Cylinder Leak LPG Safety Gas Smell Open Windows
