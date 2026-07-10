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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीWater Tank Gadget: घर में लगवा लें ये छोटा-सा गैजेट, टंकी भरते ही अपने आप बंद होगी मोटर, मोबाइल से भी करें कंट्रोल

Water Tank Gadget: घर में लगवा लें ये छोटा-सा गैजेट, टंकी भरते ही अपने आप बंद होगी मोटर, मोबाइल से भी करें कंट्रोल

Water Tank: अगर आपको भी बार-बार टंकी में पानी चेक करने के लिए छत पर जाना पड़ता है तो जान लें, बाजार में एक ऐसा गैजेट उपलब्ध है, जिसे लगाने के बाद आपको बार-बार टंकी में पानी चेक करने नहीं जाना पड़ेगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Jul 2026 03:08 PM (IST)
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  • टाइमर सेट कर मोटर को स्वतः चलाएं।

Water Tank Gadget: जल ही जीवन है ये तो आपने भी सुना ही होगा. इसके बावजूद ज्यादातर घरों में देखा गया है कि लोग पानी की मोटर को ऑन करके भूल जाते हैं या फिर कोई दूसरा काम करने लगते हैं. ऐसे में टंकी भरने के बाद भी मोटर चलती रहती है. इससे पानी की बर्बादी भी होती है और वहीं बिजली भी ज्यादा खर्च होती है. साथ ही मोटर बंद करने के लिए किसी न किसी को जाना ही पड़ता है, लेकिन अब इसका बेहतरीन समाधान मिल गया है. मार्केट में एक ऐसा गैजेट उपलब्ध है जो आपके बड़ा काम आ सकता है. 

इस स्मार्ट डिवाइस के बारे में जानें

इस गैजेट का नाम Smart Wifi Water Level Controller है. यह टंकी में पानी का स्तर खुद ही मॉनिटर करता है. खास बात तो यह है कि ये खुद ही जरूरत के हिसाब से मोटर को बंद और चालू करता है और मोटर बंद करने के लिए आपको बार-बार जाना नहीं पड़ेगा. आप बड़ी ही आसानी से इसे अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं.

आपको इस गैजेट के साथ एक सेंसर दिया जाता है. इसी सेंसर को पानी की टंकी के ऊपर लगाया जाता है और दूसरा कंट्रोल यूनिट पानी की मोटर से कनेक्ट होता है. जब दोनों अच्छे से सेट हो जाए तो आपको मोबाइल ऐप से भी इसे जोड़ना होता है, ताकि आप मोबाइल के जरिए सारी जानकारी देख सकें जैसे टंकी में कितना पानी है.

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पानी कम होते ही मोटर हो जाएगी ऑन

खासबात यह है कि टंकी में जैसे ही 20 प्रतिशत पानी बचता है तो मोटर खुद ही चालू हो जाती है और जब टंकी भर जाएगी तो मोटर खुद ही बंद हो जाएगी. इससे पानी की बर्बादी नहीं होगी. इसके साथ ही इसमें एक और ऐसी खासियत है जो इसे लोगों की पसंद बनाती है जैसे...

  • अगर किसी के इलाके में पानी आने का कोई तय समय है तो आप इस डिवाइस में टाइमर सेट कर सकते हैं.
  • अगर पानी सुबह 5 बजे आता है तो टाइमर लगाकर सो जाए टंकी खुद ही भर जाएगी और मोटर भी बंद हो जाएगी.
  • इससे आपकी नींद भी खराब नहीं होगी और पानी भी टंकी में भर जाएगा.

मोबाइल से कैसे करें कंट्रोल?

  • इस डिवाइस को आप Flowenso App या Smart Life App से कनेक्ट कर सकते हैं.
  • इस ऐप की मदद से आप मोटर ऑन और ऑफ कर सकते हैं.
  • टंकी में पानी से जुड़ी सारी जानकारी देख सकते हैं.
  • आप चाहे कही पर भी हो टंकी का लाइव वॉटर लेवल देख सकते हैं.

क्या है इसकी कीमत?

  • अगर आपको प्रीमियम मॉडल लेना है तो उसकी कीमत 7 से 9 हजार रुपये तक हो सकती है.
  • साथ ही कुछ बजट फ्रेंडली डिवाइस 1300 से 1800 रुपये में भी मिल सकते हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 10 Jul 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Water Tank Utility News Water Tank Gadget Budget-friendly Device
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