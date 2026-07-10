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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRailOne App: WhatsApp पर टिकट दिखाना पड़ सकता है भारी, रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी किए नए नियम

RailOne App: WhatsApp पर टिकट दिखाना पड़ सकता है भारी, रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी किए नए नियम

Indian Railways: रेलवे ने स्पष्ट किया है कि RailOne ऐप से बुक अनारक्षित टिकटों के लिए यात्रा के दौरान केवल ऐप में मौजूद मूल डिजिटल टिकट ही मान्य होगा, स्क्रीनशॉट, PDF या WhatsApp कॉपी नहीं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 10 Jul 2026 02:24 PM (IST)
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RailOne App Ticket Rules: अगर आप भी ट्रेन में सफर करते समय टिकट दिखाने के लिए व्हाट्सप, स्क्रीनशॉट या PDF का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको सफर के दौरान सावधानी बरतनी होगी. दरअसल भारतीय रेलवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए RailOne App से बुक किए गए अनारक्षित (Unreserved) टिकटों को लेकर नए नियमों की जानकारी शेयर की है. इन नए नियमों के तहत अब यात्रा के दौरान सिर्फ ऐप में मौजूद ओरिजिनल डिजिटल टिकट ही मान्य होगा.

रेलवे के पोस्ट के मुताबिक, सिर्फ टिकट की कॉपी या किसी मैसेजिंग ऐप पर भेजा गया टिकट दिखा कर सफर करना कतई मंजूर नहीं किया जाएगा. ऐसे में आपको ट्रेन में ससफर करने से पहले नए नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि टिकट जांच के दौरान आपको किसी भी तरह की परेशानी या जुर्माने का सामना न करना पड़े. 

क्या हैं रेलवे के नए नियम?

  • टिकट जांच के दौरान आपको टीटीई या टिकट चेकिंग स्टाफ को ऐप में मौजूद ओरिजिनल टिकट दिखाना जारूरी होगा.
  • RailOne App से बुक किया गया अनारक्षित टिकट आपको उसी मोबाइल में दिखाना होगा, जिससे आपने टिकट बुक किया है.
  • टिकट उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उपलब्ध होना चाहिए, जिससे बुकिंग की गई थी.
  • सिर्फ RailOne App में मौजूद ओरिजिनल टिकट ही वैध माना जाएगा. 
  • अपने साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी रखें.

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रेलवे ने क्यों बदले नियम?

रेलवे का कहना है कि स्क्रीनशॉट और व्हाट्सप के जरिए टिकट शेयर करने पर धोकाधड़ी की ज्यादा चिंता रहती है. यही वजह है कि अब RailOne App में मौजूद ओरिजिनल टिकट और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को ही मान्यता दी जाएगी. ऐसे में अब अगर कोई यात्री इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे फाइन देना पड़ सकता है या रेलवे के नियमों के मुताबिक उसके खिलाफ अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है.

कौन-से टिकट नहीं होंगे मान्य?

  • PDF कॉपी
  • टिकट की फोटो
  • टिकट का स्क्रीनशॉट
  • किसी दूसरे मैसेजिंग ऐप से शेयर की गई टिकट कॉपी
  • WhatsApp पर भेजा या फॉरवर्ड किया गया टिकट

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 10 Jul 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Railone App Ticket Rules
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