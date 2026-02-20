हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?

हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?

Himachal Pradesh Toll Tax Rates: हिमाचल में बाहरी वाहनों की एंट्री फीस 1 अप्रैल 2026 से बढ़ जाएगी. कार, बस और मालवाहक वाहनों को अब पहले से ज्यादा टोल देना होगा. जान लें नए रेट्स.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 20 Feb 2026 03:36 PM (IST)
Preferred Sources

Himachal Pradesh Toll Tax Rates: सर्दियों में बर्फबारी देखने तो गर्मियों में ठंडक पाने लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं. खासकर हिमाचल प्रदेश हर मौसम में टूरिस्ट्स से भरा रहता है. मनाली, शिमला और आसपास के हिल स्टेशनों पर बड़ी संख्या में लोग अपनी कार या बाइक से पहुंचते हैं. अगर आप भी रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं. तो फिर जरा ठहर जाइए क्योंकि अब बजट के लिए ज्यादा पैसे लेकर चलने होंगे

क्योंकि हिमाचल सरकार ने बाहरी वाहनों की एंट्री फीस में बढ़ोतरी कर दी है. यानी अब टोल के लिए वाहनों को नए रेट चुकाने होंगे जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे. यह फैसला हिमाचल प्रदेश टोल एक्ट 1975 के तहत लिया गया है. सरकार का कहना है कि बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और राजस्व जरूरतों को देखते हुए यह कदम जरूरी था. यानी अब पहाड़ों की सैर पहले से थोड़ी महंगी पड़ेगी. जान लें किस वाहन के लिए कितना महंगा हो जाएगा हिमाचल जाना.

छोटे और मीडियम वाहनों पर कितना चार्ज बढ़ा

हिमाचल सरकार की ओर से तय की गई नई रेट के मुताबिक प्राइवेट कार, जीप, वैन और लाइट मोटर व्हीकल्स को अब 70 रुपये की जगह 170 रुपये एंट्री फीस देनी होगी. यानी सीधे 100 रुपये का इजाफा. 12 प्लस 1 सीटर पैसेंजर वाहनों के लिए शुल्क 110 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया गया है. 32 सीटर मिनी बस का टोल 180 रुपये से बढ़कर 320 रुपये हो गया है. 

इसका असर उन परिवारों और ग्रुप ट्रैवलर्स पर पड़ेगा जो एक साथ यात्रा करते हैं. हालांकि राज्य सरकार ने स्थानीय हिमाचली वाहनों को पहले की तरह एंट्री फीस से छूट दी है. जिससे स्थानीय लोगों पर एक्सट्रा बोझ नहीं पड़ेगा. राज्य में आने वाले बाहरी पर्यटकों को ही बढ़ी हुई दरें चुकानी होंगी.

बड़े और कमर्शियल वाहनों के लिए नए रेट

कमर्शियल बसों के लिए एंट्री फीस 320 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई है. कंस्ट्रक्शन मशीनरी के लिए चार्ज 570 रुपये से बढ़कर 800 रुपये हो गया है. बड़े मालवाहक वाहनों को अब 720 रुपये की जगह 900 रुपये देने होंगे. ट्रैक्टर चालकों को 70 रुपये के बजाय 100 रुपये चुकाने पड़ेंगे. 

हालांकि डबल एक्सल बस ट्रक का रेट 570 रुपये ही रखा गया है.इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. कुल मिलाकर कहें तो अगर आप अपनी गाड़ी से हिमाचल की ओर रुख कर रहे हैं. तो इसमें अब एक्सट्रा खर्च को ट्रिप बजट में जरूर जोड़ें. पहले से प्लानिंग करेंगे तो बाद में सफर आसान रहेगा. 

यह भी पढ़ें: DDA ने बढ़ाई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की डेट, MIC-LIG से लेकर जनता फ्लैट के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन; जानें प्रोसेस

Published at : 20 Feb 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
Toll Tax Utility News HIMACHAL PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
यूटिलिटी
DDA ने बढ़ाई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की डेट, MIC-LIG से लेकर जनता फ्लैट के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन; जानें प्रोसेस
DDA ने बढ़ाई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की डेट, MIC-LIG से लेकर जनता फ्लैट के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन; जानें प्रोसेस
यूटिलिटी
इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2 हजार रुपये, जानें किसे नहीं मिलेगी किसान निधि की 22वीं किस्त?
इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2 हजार रुपये, जानें किसे नहीं मिलेगी किसान निधि की 22वीं किस्त?
यूटिलिटी
क्या है यूपी की रानी लक्ष्मीबाई योजना, इसमें किन लड़कियों को मिलती है स्कूटी?
क्या है यूपी की रानी लक्ष्मीबाई योजना, इसमें किन लड़कियों को मिलती है स्कूटी?
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | AI Summit 2026 | PM Modi | Shankaracharya | Congress | Nitin Nabin
Namaste Bharat: नाले में गिरने से मासूम की मौत, जिम्मेदार कौन? | UP News | Gorakhpur Train News |ABP
News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Attack Iran: ईरान-अमेरिका के बीच छिड़ेगी जंग? ट्रंप का 10 दिन वाला अल्टीमेटम...ब्रिटेन का एयरबेस देने से इनकार | Top Points
ईरान-अमेरिका के बीच छिड़ेगी जंग? ट्रंप का 10 दिन वाला अल्टीमेटम...ब्रिटेन का एयरबेस देने से इनकार | Top Points
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अखिलेश यादव के बयान से चढ़ा सियासी पारा, 'आखिरकार क्या वजह है कि दोनों डिप्टी सीएम मिलकर...'
अखिलेश यादव के बयान से चढ़ा सियासी पारा, 'आखिरकार क्या वजह है कि दोनों डिप्टी सीएम मिलकर...'
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
विश्व
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
मूवी रिव्यू
Do Deewane Seher Mein Review: ये क्यूट लव स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
दो दीवाने शहर में रिव्यू: सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
हेल्थ
Colon Cancer Symptoms: पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
यूटिलिटी
क्या ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल, जानें क्या हैं नियम
क्या ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल, जानें क्या हैं नियम
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
Embed widget