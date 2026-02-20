Himachal Pradesh Toll Tax Rates: सर्दियों में बर्फबारी देखने तो गर्मियों में ठंडक पाने लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं. खासकर हिमाचल प्रदेश हर मौसम में टूरिस्ट्स से भरा रहता है. मनाली, शिमला और आसपास के हिल स्टेशनों पर बड़ी संख्या में लोग अपनी कार या बाइक से पहुंचते हैं. अगर आप भी रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं. तो फिर जरा ठहर जाइए क्योंकि अब बजट के लिए ज्यादा पैसे लेकर चलने होंगे

क्योंकि हिमाचल सरकार ने बाहरी वाहनों की एंट्री फीस में बढ़ोतरी कर दी है. यानी अब टोल के लिए वाहनों को नए रेट चुकाने होंगे जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे. यह फैसला हिमाचल प्रदेश टोल एक्ट 1975 के तहत लिया गया है. सरकार का कहना है कि बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और राजस्व जरूरतों को देखते हुए यह कदम जरूरी था. यानी अब पहाड़ों की सैर पहले से थोड़ी महंगी पड़ेगी. जान लें किस वाहन के लिए कितना महंगा हो जाएगा हिमाचल जाना.

छोटे और मीडियम वाहनों पर कितना चार्ज बढ़ा

हिमाचल सरकार की ओर से तय की गई नई रेट के मुताबिक प्राइवेट कार, जीप, वैन और लाइट मोटर व्हीकल्स को अब 70 रुपये की जगह 170 रुपये एंट्री फीस देनी होगी. यानी सीधे 100 रुपये का इजाफा. 12 प्लस 1 सीटर पैसेंजर वाहनों के लिए शुल्क 110 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया गया है. 32 सीटर मिनी बस का टोल 180 रुपये से बढ़कर 320 रुपये हो गया है.

इसका असर उन परिवारों और ग्रुप ट्रैवलर्स पर पड़ेगा जो एक साथ यात्रा करते हैं. हालांकि राज्य सरकार ने स्थानीय हिमाचली वाहनों को पहले की तरह एंट्री फीस से छूट दी है. जिससे स्थानीय लोगों पर एक्सट्रा बोझ नहीं पड़ेगा. राज्य में आने वाले बाहरी पर्यटकों को ही बढ़ी हुई दरें चुकानी होंगी.

बड़े और कमर्शियल वाहनों के लिए नए रेट

कमर्शियल बसों के लिए एंट्री फीस 320 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई है. कंस्ट्रक्शन मशीनरी के लिए चार्ज 570 रुपये से बढ़कर 800 रुपये हो गया है. बड़े मालवाहक वाहनों को अब 720 रुपये की जगह 900 रुपये देने होंगे. ट्रैक्टर चालकों को 70 रुपये के बजाय 100 रुपये चुकाने पड़ेंगे.

हालांकि डबल एक्सल बस ट्रक का रेट 570 रुपये ही रखा गया है.इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. कुल मिलाकर कहें तो अगर आप अपनी गाड़ी से हिमाचल की ओर रुख कर रहे हैं. तो इसमें अब एक्सट्रा खर्च को ट्रिप बजट में जरूर जोड़ें. पहले से प्लानिंग करेंगे तो बाद में सफर आसान रहेगा.

