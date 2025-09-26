अब जोधपुर से दिल्ली का सफर बेहद फास्ट और आसान हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को जोधपुर से दिल्ली कैंट के रूट पर चलने के लिए बनाई गई वंदे भारत एक्प्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखा दी. इसके बाद रेलवे ने इन ट्रेनों में टिकट की बुकिंग भी शुरू कर दी है. आपको बता दें कि रेलवे की ओर से पहले ही मंगलवार रात को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर वंदे भारत एक्सप्रेस का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया था. इसमें इसके रूट और टाइमिंग से लेकर किराए, सभी चीजों की जानकारी दी गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस टाइमिंग पर चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस और कितनी होगी इसके टिकट की कीमत.

कौन से रूट पर चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस?

दरअसल, वंदे भारत एक्सप्रेस अब जोधपुर से दिल्ली को जोड़ेगी. 8 डब्बों वाली इस ट्रेन में 7 चेयर कार क्लास और 1 एग्जीक्यूटिव क्लास का कोच शामिल है. ये एक्सप्रेस ट्रेन लगभग 604-620 किलोमीटर का सफर 8 घंटे 05 मिनट में तय करेगी. जोधपुर और दिल्ली को जोड़ने वाली ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में सभी दिन चलेगी. ये ट्रेन - मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी और गुड़गांव इन 8 स्टॉप्स पर रुकेगी. बेहतर कनेक्टिविटी देने वाली ये ट्रेन इस रूट पर दौड़ने वाली सबसे तेज ट्रेन है.

कितना है टिकट का किराया?

बात करें अगर जोधपुर और दिल्ली छावनी के बीच चलने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस के टिकट के कीमत की तो इसकी टिकट का प्राइस काफी रीजनेबल है. इसकी एसी चेयर कार में यात्रा करने का किराया 1,610 रुपये है, जबकि एक्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए यही किराया 2,930 रुपये है.

कैसे बुक करें टिकट?

आप इसकी टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं. आप ऑनलाइन टिकट IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट (www.irctc.co.in) या Rail Connect ऐप पर जाकर बुक कर सकते हैं. इसके अलावा ऑफलाइन टिकट बुक करने के लिए आप रेलवे स्टेशन के रिजरवेशन काउंटर पर जा सकते हैं.

