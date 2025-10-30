माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी, एक नवंबर से कई एक्सप्रेस ट्रेनें फिर से चलेंगी

Trains To Mata Vaishno Devi: हर साल हजारों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्रा पर निकलते हैं. इस बार उनके लिए बड़ी राहत की खबर है. रेलवे ने नवंबर की शुरुआत से कई अहम रूट पर बंद पड़ी ट्रेनों को फिर से चलाने का फैसला लिया है. इसमें श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा, जम्मू तवी, बांद्रा, कोटा और योगनगरी ऋषिकेश को जोड़ने वाली प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं.

इन ट्रेनों के शुरू होने से तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और आम यात्रियों सभी को सफर में आसानी मिलेगी. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रैक की तकनीकी जांच और सेफ्टी रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही इन ट्रेनों को मंजूरी दी गई है. सभी ट्रेनें 1 से 5 नवंबर के बीच अलग-अलग फेज में शुरू होंगी.

वैष्णो देवी जाने वालों के लिए राहत

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिन ट्रेनों की सेवाएं बहाल करने की घोषणा की है. उनसे उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों और शहरों के बीच रेल संपर्क फिर से मजबूत होगा. खासकर वैष्णो देवी, ऋषिकेश और कामाख्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह फैसला बेहद राहत भरा है. करीब दो महीने पहले भारी बारिश और जलभराव के कारण बहुत से रूट बंद कर दिए गए थे.

जिससे जम्मू और आसपास के क्षेत्रों से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई थी. अब वैष्णो देवी, जम्मू और ऋषिकेश के बीच ट्रेनें फिर से पटरी पर लौट रही है. जिससे यात्रा न केवल सुविधाजनक बल्कि किफायती भी होगी. यह कदम त्योहारों के सीजन में श्रद्धालुओं बड़ी राहत लेकर आया है.

1 नवंबर से ट्रेनें शुरू

जम्मू रेल मंडल के सीनियर कमर्शियल रेलवे मैनेजर उचित सिंघल ने बताया कि ट्रैक की सेफ्टी चेक करने के बाद ही ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू किया गया है. यह ट्रेनें छठे चरण में बहाल की जा रही हैं. इससे पहले पांच चरणों में कई ट्रेनों की सेवाएं सफलतापूर्वक शुरू की जा चुकी हैं. आने वाले दिनों में और ट्रेनों का परिचालन भी सामान्य किया जाएगा.

सिंघल ने यात्रियों से अपील की है कि वह सफर से पहले ट्रेन शेड्यूल की जानकारी उत्तर रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से जरूर हासिल कर लें. जिससे किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके. जम्मू मंडल में ट्रेनों की रफ्तार लगातार पटरी पर लौट रही है और 1 नवंबर से यात्रियों को फिर से सफर करने का मौका मिलेगाा.

यह ट्रेनें फिर से चलेंगी

ट्रेन संख्या 14609/10 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से योगनगरी ऋषिकेश, संचालन 1 नवंबर से.

ट्रेन संख्या 19803/04 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से कोटा, संचालन 2 नवंबर से.

ट्रेन संख्या 19027/28 जम्मू तवी से बांद्रा टर्मिनस, संचालन 3 नवंबर से.

ट्रेन संख्या 15655/56 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से कामाख्या, संचालन 5 नवंबर से.

