कैसे खरीद सकते हैं अमेरिकी कंपनियों के शेयर, यूएस के शेयर बाजार में कैसे कर सकते हैं काम?

यूएस मार्केट में निवेश करने से पहले कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्ट, मार्केट ट्रेंड और डॉलर के मूवमेंट पर नजर रखना जरूरी है. यह निवेश लंबी अवधि के लिए बेहतर माना जाता है. सही रिसर्च के साथ किए गए निवेश से बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है.