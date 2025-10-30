एक्सप्लोरर
कैसे खरीद सकते हैं अमेरिकी कंपनियों के शेयर, यूएस के शेयर बाजार में कैसे कर सकते हैं काम?
US Share Market Investment: भारतीय निवेशक अब आसानी से अमेरिकी शेयरों में निवेश कर सकते हैं. अब RBI नियमों के तहत डॉलर में फंड भेजकर यूएस मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है.
पिछले कुछ सालों में भारतीय निवेशकों का झुकाव अमेरिकी कंपनियों के शेयरों की ओर तेजी से बढ़ा है. लोग Apple, Google, Tesla, Amazon जैसी कंपनियों में सीधे निवेश करना चाहते हैं. जिससे डॉलर में रिटर्न मिल सके और पोर्टफोलियो ज्यादा मजबूत बने.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 30 Oct 2025 01:31 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
कैसे खरीद सकते हैं अमेरिकी कंपनियों के शेयर, यूएस के शेयर बाजार में कैसे कर सकते हैं काम?
यूटिलिटी
7 Photos
गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये
यूटिलिटी
6 Photos
10 साल पहले छूट चुकी है नौकरी तो कैसे मिल पाएगी पेंशन? जान लें पीएफ से जुड़े ये नियम
यूटिलिटी
6 Photos
बच्चे की फीस के लिए नहीं है पैसे तो SBI करेगा मदद, इस स्कॉलरशिप के लिए करें अप्लाई
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में', आजम खान से मिलने पहुंचे इरफान सोलंकी, सियासी हलचल तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
कैसे खरीद सकते हैं अमेरिकी कंपनियों के शेयर, यूएस के शेयर बाजार में कैसे कर सकते हैं काम?
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion