हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या 1 नवंबर से दिल्ली में नहीं चलेंगी UP14 और UP15 नंबर की डीजल गाड़ियां? जान लें काम की बात

क्या 1 नवंबर से दिल्ली में नहीं चलेंगी UP14 और UP15 नंबर की डीजल गाड़ियां? जान लें काम की बात

Delhi Ban On Non BS VI Vehicles: 1 नवंबर से दिल्ली में पुराने डीजल वाहनों पर नए नियम लागू. BS-6 इंजन न होने पर गाड़ियों की एंट्री रोकी जा सकती है. जान लें पूरी खबर.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 30 Oct 2025 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

Delhi Ban On Non BS VI Vehicles:  दिल्ली में 1 नवंबर से प्रदूषण नियंत्रण के सख्त नियम लागू हो रहे हैं. इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या अब  UP14 यानी गाज़ियाबाद और  UP15 यानी  मेरठ नंबर की डीजल गाड़ियां दिल्ली में नहीं चलेंगी. दरअसल दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP लागू कर दिया है.

इसके तहत बाहर से आने वाले पुराने वाहनों पर रोक लगाई जाएगी. खास तौर पर वह गाड़ियां जिनमें BS-6 इंजन नहीं है. अब राजधानी की सड़कों पर नहीं चल पाएंगी. यह फैसला दिवाली के बाद लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है. लोग कन्फ्यूज हैं कि क्या सच में अब इन गाड़ियों का दिल्ली में प्रवेश बंद हो जाएगा. क्या वाकई ऐसा होने वाले है. जान लीजिए अपने काम की बात.

दिल्ली में इन गाड़ियों की एंट्री बैन

दिल्ली में GRAP स्टेज-2 लागू होते ही डीजल गाड़ियों पर रोक का खतरा बढ़ जाता है. अगर AQI Severe कैटेगरी में चला जाता है. तो दिल्ली कुछ डीजल गाड़ियों के चलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. इसका सीधा असर एनसीआर से आने-जाने वालों पर पड़ेगा. जिनमें गाज़ियाबाद और मेरठ के लोगों पर जो रोजाना दिल्ली में काम या कारोबार के लिए जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये

फिलहाल दिल्ली में बाहर से आने वाली वह गाड़ियां जिनका इंजन  BS-6  नहीं है. 1 नवंबर से उनकी एंट्री बंद हो जाएगी हालांकि आपको बता दे यह सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर लागू है प्राइवेट गाड़ियों से छूट मिली है. आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर जा सकते हैं. आपको बता दें ऐसा नहीं है कि UP 14 और UP 15 नंबर की गाड़ी है की एंट्री बंद है. BS मानक के आधार पर बैन लगाया गया है. 

यह भी पढ़ें: ATM से कैसे निकाल सकते हैं EPF का पैसा? आसान तरीके से जान लें स्टेप बाई स्टेप पूरा प्रोसेस

इन वाहनों की एंट्री रहेगी चालू

दिल्ली सरकार के नए नियमों के तहत कुछ वाहनों को दिल्ली में एंट्री की परमिशमन रहेगी. इनमें दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी  कमर्शियल वाहन शामिल हैं. जो उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं. इसके अलावा BS-6 इंजन वाले डीजल वाहन, CNG और LNG से चलने वाले वाहन भी बिना रोक-टोक आ-जा सकेंगे. इलेक्ट्रिक वाहनों को भी पूरी छूट दी गई है. सरकार का मकसद है कि दिल्ली में केवल आधुनिक और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहन ही चलें. जिससे हवा की गुणवत्ता सुधरे जो कि पिछले कुछ समय में काफी खराब हुई है.

यह भी पढ़ें: अभी कितनी सैलरी वालों का कटता है PF, जानें कितनी लिमिट करने की तैयारी में EPFO?

Published at : 30 Oct 2025 11:31 AM (IST)
Tags :
GRAP BS-VI Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Advertisement

वीडियोज

RBI का बड़ा कदम| भारत वापस ला रहा है अपना Gold | India’s Gold Comeback | Gold | RBI | Paisa Live
Dalal Street पर Adani का धमाका! एक दिन में ₹48,550 करोड़ की बढ़त, Green Energy बनी game changer
धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
स्त्री 2 से अमर सिंह चमकीला तक, 2024 की बेस्ट फिल्में अभी तक नहीं देखी? ओटीटी पर यहां ले भरपूर मजा
स्त्री 2 से अमर सिंह चमकीला तक, 2024 की बेस्ट फिल्में अभी तक नहीं देखी? ओटीटी पर यहां ले भरपूर मजा
जनरल नॉलेज
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
हेल्थ
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
ट्रेंडिंग
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget