हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या अगर दर्जी आपके कपड़े समय पर सिलकर नहीं देता तो केस कर सकते हैं आप? जानें इसको लेकर क्या है नियम

क्या अगर दर्जी आपके कपड़े समय पर सिलकर नहीं देता तो केस कर सकते हैं आप? जानें इसको लेकर क्या है नियम

कपड़े सिलाई के लिए लेने के बाद दर्जी अक्सर उन्हें सिलने में देरी कर देते हैं और आप उनको कुछ नहीं कह पाते. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप भी लेट डिलीवरी पर कर सकते हैं दर्जी की कंप्लेंट.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 30 Oct 2025 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

रेडीमेड कपड़े पहनने के जमाने में आजकल काफी कम लोग दर्जी के पास कपड़े सिलाने के लिए देते हैं. इसमें भी दर्जी काफी महंगी सिलाई लेने के साथ-साथ कपड़ों की डिलीवरी में काफी देरी करते हैं. ऐसे में आप उन्हें ज्यादा कुछ कह नहीं पाते हैं और वापस लौट आते हैं. 

लेकिन हाल ही में अहमदाबाद के सीजी रोड पर मौजूद टेलर की दुकान पर कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए. दरअसल, यहां एक महिला ने ब्लाउज की समय पर डिलीवरी न मिलने पर टेलर पर केस ही कर दिया, जिसके बाद उसे देरी का हर्जाना देना पड़ा. ऐसे में आइए जानते हैं कि आप भी कपड़े देरी से सिलकर देने पर कैसे कर सकते हैं दर्जी की कंप्लेंट.

क्या है पूरा मामला ?

ये बात अहमदाबाद की है, जहां पूनमबेन नाम की एक महिला ने नवंबर, 2024 में यहां के टेलर को सुंदर सी ट्रेडिशनल साड़ी और ब्लाउज बनाने का ऑर्डर दिया था, जो उन्हें अपने रिश्तेदार की शादी में पहननी थी. ऑर्डर देते वक्त दर्जी ने पूनमबेन से वादा किया कि उन्हें टाइम पर उनका ब्लाउज मिल जाएगा. पूनमबेन ने इसके लिए दर्जी को तुरंत एडवांस पेमेंट भी कर दी थी, लेकिन दर्जी ने हमेशा की तरह सिलाई को कल पर टाल दिया और 24 दिसंबर की तय तारीख तक भी ब्लाउज तैयार नहीं हुआ. पूनमबेन को मजबूरी में दूसरा ब्लाउस पहनकर ही काम चलाना पड़ा. इसके बाद जब उन्होंने दर्जी से पैसे वापस मांगे तो दर्जी ने पैसे वापस करने के बजाय ब्लाउज ले जाने को कहा. इसके चलते पूनमबेन ने दर्जी की शिकायत कर दी, इसके बाद दर्जी पर तुरंत एक्शन हुआ और उनके पैसे भी वापस मिल गए.

क्या आप भी कर सकते हैं टेलर की शिकायत ?

अगर आपको भी दर्जी समय पर कपड़े सिलकर नहीं देता है तो आप भी उसपर एक्शन ले सकते हैं. आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत केस कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले दर्जी से ही शिकायत करनी होगी. अगर दर्जी फिर भी नहीं सुनता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं. ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको https://edaakhil.nic.in पर जाना है. फिर आपके पास पड़े रसीद या बिल, कपड़े देने की तारीख और तय की गई डिलीवरी डेट की जानकारी, दर्जी से व्हाट्सएप या सामने से हुई बात की जानकारी सबूत के रूप में देनी है. इसके बाद मामले की पूरी जांच की जाएगी और दर्जी को दोषी पाने पर आपको कपड़े की कीमत, सिलाई चार्ज के साथ मेंटल स्ट्रेस का मुआवजा भी मिलेगा.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 30 Oct 2025 02:23 PM (IST)
Consumer Protection Act Consumer Rights Consumer Court Tailor Counsumer Rights
