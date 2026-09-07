बिजली कनेक्शन के लिए अब नहीं लगाने होंगे चक्कर, घर बैठे करें आवेदन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

अक्सर जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह घर बदलता है तो उनको गैस, पानी से लेकर बिजली कनेक्शन तक की व्यवस्था करनी पड़ती है. ऐसे में कई लोग तो इस बात से ही घबरा जाते हैं कि उन्हें नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ेंगे.

अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और वहां पर नया बिजली कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके काम की है. क्योंकि अब आप बिजली कनेक्शन के लिए घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं.

एक्स पर दी जानकारी

दरअसल, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी UPPCL ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी है. यानी अब बिजली कनेक्शन लेना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है. खास बात तो यह है कि उपभोक्ता घर बैठे ही आधार की मदद से आवेदन कर सकते हैं.

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ऑनलाइन कैसे मिलेगा बिजली कनेक्शन?

अब स्थायी हो या अस्थायी बिजली कनेक्शन से जुड़ा पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है. UPPCL की ओर से बिजली कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है. यानी अब उपभोक्ता Jhatphat पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

चार्ज जमा कैसे होगा?

कनेक्शन से जुड़ा चार्ज जमा करने के लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज भी ऑनलाइन जमा होगा.

जब फीस जमा कर दी जाएगी, उसके बाद मीटर लगाया जाएगा और फिर आपको बिजली कनेक्शन शुरू कर दिया जाएगा.

ध्यान रखें, आप Jhatphat Portal पर जाकर आसान प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं.

अब दफ्तर जाने से मिलेगी राहत

सबसे खास बात तो यह है कि ऑनलाइन ही आप कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं. यानी अब आपको बिजली कनेक्शन के हर छोटे काम के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा. यही काम आप ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद संबंधित अधिकारी साइट की जांच करेंगे और इसी के आधार पर तकनीकी रिपोर्ट बनाई जाएगी. फिर कनेक्शन देने के लिए आगे का प्रोसेस पूरा किया जाएगा.

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