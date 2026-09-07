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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबिजली कनेक्शन के लिए अब नहीं लगाने होंगे चक्कर, घर बैठे करें आवेदन

बिजली कनेक्शन के लिए अब नहीं लगाने होंगे चक्कर, घर बैठे करें आवेदन

क्या आपको भी नया बिजली कनेक्शन लेना है, लेकिन बार-बार सरकारी दफ्तर जाकर थक गए हैं तो यह खबर आपके लिए हैं. क्योंकि अब यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेना काफी आसान हो गया है. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Sep 2026 06:01 PM (IST)
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  • इससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

अक्सर जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह घर बदलता है तो उनको गैस, पानी से लेकर बिजली कनेक्शन तक की व्यवस्था करनी पड़ती है. ऐसे में कई लोग तो इस बात से ही घबरा जाते हैं कि उन्हें नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ेंगे. 

अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और वहां पर नया बिजली कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके काम की है. क्योंकि अब आप बिजली कनेक्शन के लिए घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं. 

एक्स पर दी जानकारी

दरअसल, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी UPPCL ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी है. यानी अब बिजली कनेक्शन लेना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है. खास बात तो यह है कि उपभोक्ता घर बैठे ही आधार की मदद से आवेदन कर सकते हैं. 

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ऑनलाइन कैसे मिलेगा बिजली कनेक्शन?

अब स्थायी हो या अस्थायी बिजली कनेक्शन से जुड़ा पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है. UPPCL की ओर से बिजली कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है. यानी अब उपभोक्ता Jhatphat पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

चार्ज जमा कैसे होगा?

कनेक्शन से जुड़ा चार्ज जमा करने के लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज भी ऑनलाइन जमा होगा.
जब फीस जमा कर दी जाएगी, उसके बाद मीटर लगाया जाएगा और फिर आपको बिजली कनेक्शन शुरू कर दिया जाएगा.
ध्यान रखें, आप  Jhatphat Portal पर जाकर आसान प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं. 

अब दफ्तर जाने से मिलेगी राहत

सबसे खास बात तो यह है कि ऑनलाइन ही आप कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं. यानी अब आपको बिजली कनेक्शन के हर छोटे काम के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा. यही काम आप ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद संबंधित अधिकारी साइट की जांच करेंगे और इसी के आधार पर तकनीकी रिपोर्ट बनाई जाएगी. फिर कनेक्शन देने के लिए  आगे का प्रोसेस पूरा किया जाएगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Sep 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Electricity Connection Utility News UTTAR PRADESH
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