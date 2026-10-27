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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स होने पर क्या खत्म हो जाते हैं सभी फायदे?

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स होने पर क्या खत्म हो जाते हैं सभी फायदे?

हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम समय पर जमा नहीं करने से पॉलिसी लैप्स हो सकती है और बीमा कवर प्रभावित होता है. हालांकि, ग्रेस पीरियड और पॉलिसी दोबारा चालू कराने के विकल्प से राहत मिल सकती है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 27 Oct 2026 05:25 PM (IST)
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अगर आपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो समय पर उसका प्रीमियम जमा करना भी उतना ही जरूरी है, जितना पॉलिसी खरीदना। आज के समय में हर कोई सब अपनी जिंदगी में बिजी होते हैं, जिसके कारण कई बार कुछ अहम तारीखें, जैसे पॉलिसी की रिन्यूअल तारीख भूल जाते हैं. ऐसे में अक्सर लोगों कि मन में यह सवाल आता है कि अगर पॉलिसी लैप्स हो जाए, तो क्या पहले से मिल रहे सभी फायदे खत्म हो जाते हैं?

हालांकि, प्रीमियम जमा करने की तारीख निकलने का मतलब हर बार यह नहीं होता कि आपके सभी फायदे खत्म हो गए हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी पॉलिसी ग्रेस पीरियड में है या पूरी तरह लैप्स हो चुकी है.

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स होने का क्या मतलब है?

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स होने का मतलब है कि तय समय और लागू ग्रेस पीरियड के भीतर प्रीमियम जमा नहीं होने के कारण आपका बीमा कवरेज बंद हो गया है। यानी अब पॉलिसी दोबारा चालू होने तक आप उसके तहत मिलने वाले मेडिकल कवरेज का लाभ नहीं उठा सकते. साथ ही इलाज का खर्च आपको खुद उठाना पड़ सकता है. इसलिए प्रीमियम की तारीख का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

लिसी लैप्स होने पर कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं खत्म?

  • मेडिकल कवरेज: पॉलिसी लैप्स होने के दौरान होने वाले इलाज के खर्च के लिए सामान्य तौर पर बीमा कवर नहीं मिलता. इसलिए अस्पताल में भर्ती होने से पहले पॉलिसी का स्टेटस जरूर जांच लें.
  • नो क्लेम बोनस (NCB): अगर आपने पिछले वर्षों में क्लेम नहीं किया है और इसके बदले बोनस मिल है, तो पॉलिसी लैप्स होने पर बोनस पर असर पड़ सकता है. हालांकि, यह पॉलिसी की शर्तों और उसे दोबारा चालू कराने के नियमों पर निर्भर करता है.
  • वेटिंग पीरियड: पुरानी बीमारियों या कुछ खास इलाजों के लिए पूरा किया गया वेटिंग पीरियड हर मामले में दोबारा शुरू नहीं होता. पॉलिसी लैप्स होने और नई पॉलिसी लेने की स्थिति में नियम अलग हो सकते हैं.
  • कंटिन्यूटी बेनिफिट्स: लगातार पॉलिसी चालू रखने से मिलने वाले कुछ फायदे प्रभावित हो सकते हैं. इसलिए पॉलिसी को समय पर रिन्यू कराना जरूरी है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 27 Oct 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Health Insurance Health Policy Renewal
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