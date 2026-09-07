TOPCon सोलर पैनल क्या है? कम जगह में भी ज्यादा बिजली करेगा जनरेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पतली ऑक्साइड परत इलेक्ट्रॉनों की बर्बादी रोककर ऊर्जा बढ़ाती है।

सोलर पैनल लगवाने की चाह अब लोगों के बीच बढ़ती जा रही है. अब हर कोई सोलर पैनल लगवाकर अपने बिजली बिल को कम करना चाह रहा है. ऐसे में सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर होती जा रही है और इस बीच TOPCon सोलर पैनल लोगों के बीच चर्चा में है. ऐसे में हो सकता है कि TOPCon सोलर पैनल के बारे में कई लोगों को जानकारी न हो. इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि TOPCon सोलर पैनल क्या होते हैं और इसकी डिमांड लोग क्यों करते हैं?

TOPCon सोलर पैनल क्या है?

अगर बात करें TOPCon सोलर पैनल की तो TOPCon यानी Tunnel Oxide Passivated Contact तकनीक वाले पैनल में N-type सिलिकॉन सेल का इस्तेमाल किया जाता है. खास बात तो यह है कि इस तकनीक को सामान्य PERC सोलर पैनलों से ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये कम जगह में भी ज्यादा बिजली जेनरेट करने में मदद कर सकता है. PERC सोलर पैनलों की कार्यक्षमता 20 से 21 प्रतिशत तक होती है, लेकिन वहीं TOPCon सोलर पैनल की 22 से 24 प्रतिशत तक होती है.

जानें कैसे करता है काम?

TOPCon सोलर पैनल में सोलर सेल के पीछे की तरफ काफी पतली ऑप्साइड और सिलिकॉन की परत लगाई जाती है, इसके पीछे कारण यह है कि ये परत इलेक्ट्रॉन्स को बिना वजह बर्बाद होने से काफी हद तक रोकती है, जिसकी वजह से सोलर पैनल अच्छे से बिजली जनरेट कर पाता है.

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कुछ फायदों के बारे में जानें

TOPCon सोलर पैनल के कई सारे फायदे बताए गए है जैसे...

TOPCon सोलर पैनल की पावर डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर छत छोटी भी है तो उसके बावजूद भी बिजली ज्यादा जनरेट की जा सकती है.

इसके अलावा सुबह, शाम और अगर बादल भी है फिर भी उपलब्ध रोशनी से अच्छी बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है.

वहीं इसमें समय के साथ सोलर पैनल की बिजली बनाने की क्षमता में होने वाली कमी अपेक्षाकृत कम हो सकती है, लेकिन ये बात ब्रांड और उसके मॉडल पर भी निर्भर करती है.

अगर आपकी छत पर जगह कम है और आप ज्यादा बिजली पैदा करने वाले सोलर पैनल की तलाश में हैं तो TOPCon सोलर पैनल आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है.

इन्हीं सब कारणों की वजह से लोग TOPCon सोलर पैनल को पसंद कर रहे हैं.

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