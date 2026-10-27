क्रिकेट फैंस के लिए जरूरी खबर, फ्री मैच के नाम पर खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

हर घर में एक न एक तो कोई क्रिकेट फैन होता ही है, जो कोई भी मैच मिस नहीं करता है. ऐसे में अगर आपको भी ऑनलाइन क्रिकेट देखना पसंद है तो जरा सावधान हो जाइए. कई बार लोग इंटरनेट पर फ्री लाइव स्ट्रीमिंग के लिंक ढूंढते हैं.

खासतौर पर तो लोग IPL और वर्ल्ड कप के समय तो ऐसे लिंक लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप पर काफी शेयर करते हैं और कई लोग तो फ्री में मैच देखने के चक्कर में भरोसा भी कर लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं यही भरोसा आपके लिए काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह के लिंक के जरिए साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई को एक ही झटके में लूट लेते हैं.

कैसे लोगों को फंसाते हैं ठग?

बता दें कि साइबर ठग फर्जी लिंक और वेबसाइट के जरिए APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहते हैं. इस तरह की फाइलों में खतरनाक सॉफ्टवेयर हो सकता है, जिससे आपकी निजी जानकारी लीक हो सकती है. ऐसे में अगर आपके फोन पर कहीं भी फ्री में लाइव मैच देखें, जैसे लिंक आते हैं तो उसपर क्लिक करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

फ्री में मैच देखना पड़ेगा भारी

कुछ फर्जी वेबसाइट आपको मैच दिखाने के बहाने से स्क्रीन शेयरिंग या फिर रिमोट एक्सेस ऐप तक डाउनलोड करने के लिए कह सकती हैं. अगर कोई डाउनलोड करता है तो आपके फोन की स्क्रीन ठग देख सकता है. इससे आपकी निजी जानकारी को खतरा पहुंच सकता है.

ऑनलाइन मैच देखने वाले ध्यान दें

अगर आपको ऑनलाइन मैच देखना है तो फ्री मैच देखने के लिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें.

साथ ही कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड भी न करें. ऐप डाउनलोड करना है तो आधिकारिक Google Play Store या Apple App Store का इस्तेमाल करें.

यहां पर भी आप ऐप की विश्वसनीयता और परमिशन जरूर जांच.

ध्यान रखें, व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और फेसबुक पर से किसी भी लिंक पर क्लिक न करें.

किसी के भी साथ अपनी निजी जानकारी शेयर न करें और OTP कभी भी किसी को न बताएं.

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