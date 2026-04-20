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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबिजली कनेक्शन तो नहीं कटेगा, लेकिन गड़बड़ी होने पर कौन सुनेगा यूपी वालों की शिकायत? नोट कर लें ये नंबर

बिजली कनेक्शन तो नहीं कटेगा, लेकिन गड़बड़ी होने पर कौन सुनेगा यूपी वालों की शिकायत? नोट कर लें ये नंबर

Smart Meter UP News: यूपी में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. जीरो बैलेंस पर अब तीन दिन तक बिजली जारी रहेगी और 45 दिन तक कनेक्शन नहीं काटा जाएगा. शिकायत के लिए नंबर भी जारी किए गए हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 20 Apr 2026 09:47 PM (IST)
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UP Smart Meter News Update: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं, खासकर स्मार्ट मीटर लगवाने वालों के लिए राहत की खबर आई है. अगर आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है या लगने वाला है तो सरकार के नए फैसले आपके काम के हैं. हाल ही में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विभाग की समीक्षा बैठक में कई बड़े निर्देश दिए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और बिजली की सप्लाई पर पड़ेगा.

अक्सर शिकायत रहती थी कि बैलेंस खत्म होते ही अंधेरा छा जाता है. अब विभाग ने इसमें ढील दी है. 2 किलोवाट तक के लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए नियम बनाया गया है कि जीरो बैलेंस होने के बावजूद 3 दिन तक या ₹200 तक की बिजली उधार (क्रेडिट) पर मिलती रहेगी. इसके अलावा रविवार या किसी भी सरकारी छुट्टी वाले दिन बैलेंस नेगेटिव होने पर कनेक्शन नहीं काटा जाएगा.

45 दिनों का सुरक्षा कवच

जिन इलाकों में हाल ही में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वहां उपभोक्ताओं को समझने का समय दिया जा रहा है. कन्वर्जन और टेस्टिंग के नाम पर अगले 45 दिनों तक किसी का भी कनेक्शन नहीं काटा जाएगा. साथ ही पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलने की प्रक्रिया पर अभी रोक लगा दी गई है. जब तक आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों वाली कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट नहीं सौंप देती, तब तक नए मीटर नहीं लगाए जाएंगे.

गड़बड़ी होने पर कहां करें शिकायत?

अगर आपके मीटर की रीडिंग तेज भाग रही है या बिना वजह बिजली कट गई है तो सरकार के गुणगान के बजाय सीधे इन नंबरों पर अपनी समस्या दर्ज कराएं. विभाग ने इसके लिए क्षेत्रवार व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं...

मध्यांचल-766-900-3409
पश्चिमांचल-785-980-4803
पूर्वांचल-801-096-8292
दक्षिणांचल-801-095-7826
केस्को-828-783-5233

इसके अलावा आप यूनिवर्सल टोल-फ्री नंबर 1912 पर भी कॉल कर सकते हैं.

5-स्टेप अलर्ट सिस्टम

उपभोक्ताओं को अंधेरे में न रखने के लिए अब SMS अलर्ट की व्यवस्था की गई है. आपका बैलेंस 30% और 10% होने पर मैसेज आएगा. इसके बाद बैलेंस खत्म होने, कनेक्शन कटने से एक दिन पहले और कटने के बाद भी मैसेज भेजा जाएगा.

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Published at : 20 Apr 2026 09:47 PM (IST)
Tags :
Electricity Bill UP NEWS Smart Meter
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