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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्यों बढ़ रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी छोड़ने के मामले?

क्यों बढ़ रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी छोड़ने के मामले?

Long-term Wealth Creation: लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के घटते रिन्यूअल रेट ने चिंता बढ़ा दी है. जानें क्यों ग्राहक पॉलिसी छोड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है और लंबे समय तक भरोसा बनाए रखना क्यों जरूरी है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 02 Aug 2026 10:02 PM (IST)
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Life Insurance Policy: भारत में हर साल लाखों लोग लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, लेकिन समय के साथ कई ग्राहक अपनी पॉलिसी का रिन्यूअल नहीं कराते. लगातार घटते रिन्यूअल रेट यह संकेत देते हैं कि सिर्फ आर्थिक कारण ही नहीं, बल्कि पॉलिसी की उपयोगिता, पारदर्शिता और ग्राहकों के भरोसे पर भी सवाल उठ रहे हैं. रिन्यूअल रेट इस बात का अहम पैमाना है कि ग्राहक आज भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को सही और लाभदायक फैसला मानते हैं या नहीं.

पहला प्रीमियम करता है रिश्ते की शुरुआत

हर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भरोसे के साथ शुरू होती है. पहला प्रीमियम खरीदने का फैसला दर्शाता है, जबकि हर रिन्यूअल इस बात का संकेत होता है कि ग्राहक आज भी अपनी पॉलिसी पर भरोसा करता है. लगातार घटते रिन्यूअल रेट यह सवाल उठाते हैं कि क्या पॉलिसी ग्राहकों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है. यही वजह है कि बिक्री से ज्यादा महत्वपूर्ण ग्राहकों का लंबे समय तक पॉलिसी से जुड़े रहना है.

यह भी पढ़ें: SBI की 'हर घर लखपति' स्कीम में निवेश कर बनाएं लाखों का फंड, जानें पूरी डिटेल

ग्राहक अपना फैसला क्यों बदल देते हैं?

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल न कराने की वजह सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं होती. कई बार ग्राहकों को समय के साथ पॉलिसी में अपेक्षित मूल्य नहीं दिखता. जब बीमा को सुरक्षा के बजाय निवेश या रिटर्न के नजरिए से बेचा जाता है, तो ग्राहक दूसरे विकल्पों से इसकी तुलना करने लगता है. इसलिए पॉलिसी की असली सफलता सिर्फ बिक्री नहीं, बल्कि लंबे समय तक ग्राहक का भरोसा बनाए रखने में है.

बीमा से आगे की सीख

यह सीख सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस नहीं, बल्कि हर दीर्घकालिक वित्तीय निवेश पर लागू होती है. असली सफलता नई पॉलिसियां या निवेश शुरू कराने में नहीं, बल्कि ग्राहकों का भरोसा बनाए रखते हुए उन्हें लंबे समय तक जुड़े रखने में है. यही किसी भी वित्तीय उत्पाद की वास्तविक सफलता का पैमाना है.

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Published at : 02 Aug 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
Life Insurance Financial Planning Insurance News INSURANCE
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