PM Surya Ghar Yojana: 18 लाख से ज्यादा परिवारों को मिला जीरो बिजली बिल, ऐसे करें आवेदन

PM Surya Ghar Scheme: क्या हर महीने बढ़ता बिजली बिल आपकी जेब पर भारी पड़ता है? अगर हां, तो राहत की खबर है. केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के लाखों परिवार अब 'जीरो बिजली बिल' का लाभ उठा रहे हैं. जानिए इस योजना का फायदा कैसे उठाएं और मुफ्त बिजली पाने के लिए क्या करना होगा.

हर महीने बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं? केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 18.93 लाख से अधिक ग्रामीण और शहरी परिवार जीरो बिजली बिल का लाभ उठा चुके हैं. रूफटॉप सोलर अपनाने की रफ्तार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे लाखों परिवार हर महीने हजारों रुपये की बचत कर रहे हैं.

118 दिन से 6 दिन पर पहुंची योजना की रफ्तार

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की प्रगति में तेज़ी आई है. जहां शुरुआत में 1 लाख परिवारों तक पहुंचने में 118 दिन लगते थे, वहीं अब यह लक्ष्य सिर्फ 6 दिन में पूरा हो रहा है. 22 जुलाई 2026 तक देशभर में 39.72 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जिससे 48.02 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए.

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कौन ले सकता है योजना का लाभ?

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा.

ईकोसिस्टम तैयार होने से बढ़ी रफ्तार

शुरुआत में पोर्टल, वेंडर नेटवर्क और DISCOMs का ढांचा तैयार होने के कारण 1 लाख परिवार जोड़ने में 118 दिन लगते थे. अब पूरा सिस्टम विकसित होने के बाद यही लक्ष्य सिर्फ 6 दिन में हासिल किया जा रहा है.

2025-26 में 18.71 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगे

वित्त वर्ष 2025-26 में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 18.71 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए, जिनकी कुल क्षमता 6.7 गीगावाट रही. इससे ग्रामीण क्षेत्रों समेत 22.71 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला.

18.93 लाख परिवारों का बिजली बिल हुआ शून्य

राज्यसभा में सरकार ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने के बाद 18.93 लाख से अधिक लाभार्थियों, जिनमें ग्रामीण परिवार भी शामिल हैं, को अपनी बिजली खपत के आधार पर किसी न किसी बिलिंग अवधि में जीरो बिजली बिल मिला है.

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