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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: रेलवे ने महीनेभर के लिए रद्द कर दी ये ट्रेनें, टिकट बुकिंग से पहले अलर्ट

Train Cancelled: रेलवे ने महीनेभर के लिए रद्द कर दी ये ट्रेनें, टिकट बुकिंग से पहले अलर्ट

Train Cancelled: अगर आप 20 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस को चेक कर लें, क्योंकि इस अवधि में कई ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 03 Aug 2026 10:00 AM (IST)
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  • यात्री यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस अवश्य जांचें।

Latest Train Cancelled News: क्या आप आने वाले कुछ महीनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं और आपने पूरी तैयारी कर ली है? तो यह खबर आपके काम की है. रेलवे ने 20 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. रेलवे प्रशासन इस अवधि में गंगा नदी पर बने नए डबल लाइन रेल पुल को मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए बेगूसराय क्षेत्र में नॉन-इंटर लॉकिंग कार्य करने वाला है जिसकी वजह से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. अब जानते हैं कि 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कौन-कौन सी ट्रेन रद्द रहेंगी?

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रेलवे ने रद्द कर दी ये ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 18105/18106 राउरकेला-जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 09033/09034 उधना-मालदा टाउन-उधना स्पेशल
  • ट्रेन नंबर 13507/ 13508 आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13165 कोलकाता-सीतामढ़ी एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14003 /14004 मालदा टाउन-नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13155/ 13156 कोलकाता-सीतामढ़ी-कोलकाता एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13157/ 13158 कोलकाता-मुजफ्फरपुर-कोलकाता एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 18629/18630 रांची-गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 18419/18420 पुरी-जयनगर-पुरी एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 02023/02024 हावड़ा-पटना वंदे भारत स्पेशल
  • ट्रेन नंबर 15271/ 15272 हावड़ा-मुजफ्फरपुर-हावड़ा एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13419/ 13420 भागलपुर-मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस

यात्रियों के लिए जरूरी सूचना

पूर्व मध्य रेलवे के मुताबिक, 20 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच 67 ट्रेन कैंसिल रहेंगी, वहीं 3 अक्टूबर को 36 ट्रेनें रद्द रहेंगी. इस अवधि के बीच कई ट्रेनों को दूसरे मार्ग से भी चलाया जाएगा . इसलिए बेहतर है कि अगर आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही अपने ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में जरूर चेक कर लें. क्योंकि इस काम के चलते रेलवे आखिरी समय में भी ट्रेनों के संचालन में बदलाव कर सकता है, इसलिए बिना ट्रेन के स्टेटस चेक करें घर से निकलने से आपको दिक्कत हो सकती है. इसके लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 03 Aug 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Train Cancellations
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