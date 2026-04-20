बड़ी खबर: दिल्ली में महंगी होगी बिजली, सब्सिडी के बावजूद बढ़ेगा सरचार्ज, जानें क्यों बढ़ेंगे दाम?

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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDelhi Electricity Bill: दिल्ली में महंगी होगी बिजली, सब्सिडी के बावजूद बढ़ेगा सरचार्ज, जानें क्यों बढ़ेंगे दाम?

Delhi Electricity Bill: दिल्ली में महंगी होगी बिजली, सब्सिडी के बावजूद बढ़ेगा सरचार्ज, जानें क्यों बढ़ेंगे दाम?

Delhi Electricity Bills: दिल्ली वालों को अब महंगाई का तेज करंट लगने वाला है. दिल्ली की बिजली कंपनियों का करीब 30 हजार करोड़ रुपए का बकाया अब आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 20 Apr 2026 08:56 PM (IST)
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Delhi Electricity Power Bills News: दिल्ली की सस्ती बिजली पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. बिजली कंपनियों का बकाया चुकाने के मामले में दिल्ली को अब कोई मोहलत नहीं मिलने वाली है.  बिजली अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी APTEL ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें 30 हजार करोड़ रुपए चुकाने के लिए और समय मांगा गया था. इस फैसले का असर अब ग्राहकों पर पड़ेगा.

दरअसल, मामला सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2025 के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें सभी राज्यों को अप्रैल 2026 तक पुराना सारा बकाया चुकाने को कहा गया था. DERC चाहता था कि इसे चुकाने का समय थोड़ा और बढ़ जाए ताकि जनता पर बोझ न पड़े, लेकिन ट्रिब्यूनल ने साफ कह दिया है कि अब और समय नहीं मिलेगा. यह बकाया बिजली सेक्टर में लंबे समय से अटकी देनदारियों को चुकाने के लिए बनाई गई एक बड़ी लिक्विडेशन योजना का हिस्सा है. कोर्ट ने रेगुलेटरों को यह भी इजाज़त दी थी कि अगर ज़रूरत पड़े, तो वे बकाया वसूलने के लिए बिजली की दरों में बदलाव कर सकते हैं.

सिस्टम में लगातार बढ़ती गई बकाया रकम 

बता दें कि राजधानी दिल्ली में उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें कम की गई थीं. वहीं दूसरी ओर, सिस्टम में बकाया रकम लगातार बढ़ती गई. अब सवाल है कि पैसा कहां से आएगा? सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां जैसे तमिलनाडु में हैं, वहां सरकार बोझ उठा लेती है. लेकिन दिल्ली में डिस्कॉम्स (BSES) प्राइवेट है. दिल्ली सरकार के पास अब सिर्फ तीन रास्ते बचे हैं.

  • पहला- बिजली की दरें बढ़ा दी जाएं. 
  • दूसरा- सरकार अपनी जेब से भारी-भरकम सब्सिडी दे. 
  • और तीसरा- इन दोनों का मिला-जुला असर.

बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी होना लगभग तय

अगर सरकार ने सब्सिडी नहीं बढ़ाई तो दिल्ली के घरों और फैक्ट्रियों के बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी होना लगभग तय है. अब गेंद दिल्ली सरकार और रेगुलेटरी कमीशन के पाले में है. देखना होगा कि क्या सरकार चुनाव और जनता की नाराजगी को देखते हुए कोई बीच का रास्ता निकाल पाती है या फिर दिल्ली वालों को महंगे बिजली बिल के लिए तैयार रहना होगा.

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Published at : 20 Apr 2026 08:51 PM (IST)
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