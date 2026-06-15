बेटियों के लिए खुशखबरी! सामूहिक विवाह योजना में अब मिलेंगे 64 हजार रुपये, इस वजह से आएगी बढ़ी हुई राशि
CM Samuhik Vivah Yojana: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब सरकार ने बदलाव करते हुए चांदी की पायल और बिछिया की जगह नकद राशि सीधे लाभार्थी लड़कियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने का फैसला किया.
- अब दुल्हन के बैंक खाते में कुल ₹64,000 मिलेंगे।
CM Samuhik Vivah Yojana: उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सरकार ने एक अहम बदलाव किया है. अब शादी करने वाली लड़कियों को चांदी की पायल और बिछिया देने के बजाय उनके बैंक अकाउंट में नकद राशि ट्रांसफर की जाएगी. यह फैसला लगातार चांदी के दाम में बढ़ोतरी को देखते हुए लिया गया है. इस संबंध में समाज कल्याण विभाग सचिव प्रवीण मिश्र की ओर से शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. नए नियम के तहत अब लड़कियों को पायल बिछिया देने की बजाय पैसे उनके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?
अगर इस योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों और विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं के शादी के लिए राज्य सरकारों खासकर यूपी सरकार के चलाई जा रही एक कल्याणकारी योजना है. इस योजना के तहत हर एक जोड़े पर 1 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं. पहले इस पैसे में से 60 हजार रुपये दुल्हन के बैंक अकाउंट में भेजे जाते थे. वहीं 25 हजार रुपये की राशि से पायल, बिछिया और अन्य चीजें ली जाती थी. वहीं 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च किए जाते थे.
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क्यों किया गया बदलाव?
इस बदलाव के पीछे का कारण जानें तो पिछले कुछ टाइम में चांदी की कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है. इस योजना के तहत 30 ग्राम चांदी की पायल और 10 ग्राम चांदी की बिछिया के लिए 4 हजार रुपये तय थे, लेकिन अब इस रकम में इन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है. यहीं कारण है कि चांदी के आभूषण न देकर सरकार ने 4 हजार रुपये सीधे दुल्हन के अकाउंट में डालने का फैसला किया है. नए नियम के बाद अब दुल्हन के बैंक अकाउंट में 60 हजार रुपये की जगह टोटल 64 हजार रुपये भेजे जाएंगे.
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