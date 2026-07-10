INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDiesel News: कार में डाल दिया पानी-केरोसिन वाला मिलावटी डीजल, कोर्ट ने पंप पर ठोका जुर्माना, ग्राहक समझें अपने अधिकार

Diesel News: कार में डाल दिया पानी-केरोसिन वाला मिलावटी डीजल, कोर्ट ने पंप पर ठोका जुर्माना, ग्राहक समझें अपने अधिकार

Diesel News: एक उपभोक्ता की कार मिलावटी डीजल की वजह से खराब हो गई. जिसके बाद पेट्रोल पप के ऊपर तगड़ा जुर्माना लगाया गया है. हर ग्राहक को पता होना चाहिए अपने ये अधिकार.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 10 Jul 2026 11:18 PM (IST)
Preferred Sources

Diesel News: जहां एक तरफ E20 फ्यूल को लेकर लोगों के बीच ये बात फैली है कि उसकी वजह से कार का इंजन खराब हो सकता है. तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान से एक नया मामला सामने आ रहा है. जहां पर एक ग्राहक ने अपनी कार में डीजल डलवाया और उससे उसकी कार खराब हो गई. जिसके बाद व्यक्ति ने पेट्रोल पंप पर केस किया और कोर्ट ने अच्छा- खासा हरजाना भरने के आदेश दिए.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल ये मामला राजस्थान के श्रीगंगानगर का है, जहां शिकायतकर्ता ने अपनी Kia कार में 4,000 रुपये का डीजल भरवाया था और इसका भुगतान PhonePe से किया था. कुछ समय बाद कार में खराबी आ गई. चेक करने पर पता चला कि डीजल में पानी, केरोसिन और अन्य मिलावटी चीजें मिली हुई थीं, जिससे कार का डीजल इंजेक्टर खराब हो गया.

ये भी पढ़ें: Driving License: बार-बार चालान-फिर से इम्तिहान, मानसून सत्र में ट्रैफिक पर आ रहा नया कानून! पैसे देकर नहीं छूटेगा पीछा

गाड़ी खराब होने के बाद शिकायतकर्ता ने 4 फरवरी 2025 को पेट्रोल पंप से शिकायत की थी. उस समय पेट्रोल पंप ने अपनी गलती मानते हुए नुकसान की भरपाई का भरोसा दिया. इसके बाद ग्राहक ने कार की मरम्मत करवाई. इंजेक्टर को मरम्मत के लिए चंडीगढ़ भेजा गया, फ्यूल टैंक की सफाई कराई गई और कुल 44,596 रुपये का खर्च आया. लेकिन बाद में पेट्रोल पंप ने ये रकम देने से इनकार कर दिया. इसके बाद ग्राहक ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई.

आयोग का फैसला
शिकायत के बाद आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में जरूरी दस्तावेज और सबूत पेश किए हैं. वहीं, पेट्रोल पंप आयोग के सामने अपना पक्ष रखने नहीं आया. इसलिए शिकायतकर्ता के दावों पर भरोसा करने का पर्याप्त आधार है. आयोग ने माना कि मिलावटी डीजल की वजह से कार को नुकसान हुआ और ये Deficiency in Service कहलाता है, ऐसे में ये पूरी तरह से अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस का मामला बन जाता है.

ये भी पढ़ें: Train Coupe Coach: सोशल मीडिया पर छाया ट्रेन का प्राइवेट केबिन, हर किसी को नहीं मिलता, जानें कैसे करें बुकिंग

जिसके बाद आयोग ने पेट्रोल पंप को आदेश देते हुए कहा कि वो कार की मरम्मत के 44,596 रुपये लौटाए. इस राशि पर 2 फरवरी 2025 से 9% सालाना ब्याज भी दे. मानसिक परेशानी के लिए 5,000 रुपये दे. मुकदमे का खर्च 5,000 रुपये दे. आोग का ये फैसला उपभोक्ता के लिए राहत भरा है.

ग्राहक समझें अपने अधिकार
ये मामला अन्य उपभोक्ताओं के लिए एक सीख है. कि अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि मिलावटी पेट्रोल या डीजल की वजह से गाड़ी खराब हो जाती है, तो आप उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर मुआवजा मांग सकते हैं. अगर पर्याप्त सबूत मौजूद हों और संबंधित कंपनी अपना पक्ष न रखे, तो आयोग उपभोक्ता के पक्ष में फैसला दे सकता है.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 10 Jul 2026 11:18 PM (IST)
Tags :
Diesel News Impure Diesel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Diesel News: कार में डाल दिया पानी-केरोसिन वाला मिलावटी डीजल, कोर्ट ने पंप पर ठोका जुर्माना, ग्राहक समझें अपने अधिकार
कार में डाल दिया पानी-केरोसिन वाला मिलावटी डीजल, कोर्ट ने पंप पर ठोका जुर्माना, ग्राहक समझें अपने अधिकार
यूटिलिटी
Driving License: बार-बार चालान-फिर से इम्तिहान, मानसून सत्र में ट्रैफिक पर आ रहा नया कानून! पैसे देकर नहीं छूटेगा पीछा
बार-बार चालान-फिर से इम्तिहान, मानसून सत्र में ट्रैफिक पर आ रहा नया कानून! पैसे देकर नहीं छूटेगा पीछा
यूटिलिटी
Train Coupe Coach: सोशल मीडिया पर छाया ट्रेन का प्राइवेट केबिन, हर किसी को नहीं मिलता, जानें कैसे करें बुकिंग
Train Coupe Coach: सोशल मीडिया पर छाया ट्रेन का प्राइवेट केबिन, हर किसी को नहीं मिलता, जानें कैसे करें बुकिंग
यूटिलिटी
EV Tips: बारिश के मौसम में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने से पहले जान लें ये सेफ्टी टिप्स, वरना हो सकता है नुकसान
EV Tips: बारिश के मौसम में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने से पहले जान लें ये सेफ्टी टिप्स, वरना हो सकता है नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
विश्व
सीजफायर खत्म होने से बढ़ा वर्ल्ड वार का खतरा! जानें कौन सा देश अमेरिका-ईरान के बीच सुलह कराने फिर कूदा?
सीजफायर खत्म होने से बढ़ा वर्ल्ड वार का खतरा! कौन सा देश यूएस-ईरान के बीच सुलह कराने फिर कूदा?
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का विरोध, NH44 पर जाम, BJP दफ्तर बंद
दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का विरोध, NH44 पर जाम, BJP दफ्तर बंद
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! जानें वायरल तस्वीर की हकीकत
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! तस्वीर वायरल
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
इंडिया
Explained: पूरे भारत पर छाया मानसून! लेकिन मौसम विभाग ने बादल छंटने की दी चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
पूरे भारत पर छाया मानसून! मौसम विभाग ने बादल छंटने की चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
इंडिया
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी ये वॉर्निंग
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी वॉर्निंग
विश्व
ब्रह्मपुत्र मेगा डैम से मचेगी जबरदस्त तबाही…, भारत के बाद किसने दी ये बड़ी डरावनी रिपोर्ट?
ब्रह्मपुत्र मेगा डैम से मचेगी जबरदस्त तबाही…, भारत के बाद किसने दी ये बड़ी डरावनी रिपोर्ट?
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget