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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDriving License: बार-बार चालान-फिर से इम्तिहान, मानसून सत्र में ट्रैफिक पर आ रहा नया कानून! पैसे देकर नहीं छूटेगा पीछा

Driving License: बार-बार चालान-फिर से इम्तिहान, मानसून सत्र में ट्रैफिक पर आ रहा नया कानून! पैसे देकर नहीं छूटेगा पीछा

Driving License: क्या आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है? अगर हां तो उसे जल्दी से रिन्यू करवा लें, वरना आपको भी दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा. आइये बताते हैं क्यों.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 10 Jul 2026 08:50 PM (IST)
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Re-Test for Driving License: क्या आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है? अब दोबारा से रिन्यू करवाना होगा? तो आपको इसे तुरंत ही रिन्यू करवा लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये प्रक्रिया और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है. क्योंकि केंद्र सरकार अब ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए दोबारा से टेस्ट लेने वाली है.

केंद्र सरकार का नया फैसला
दरअसल केंद्र सरकार मोटर वेहिकल एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. नए प्रस्ताव के तहत, जो लोग बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं और उनके कई चालान कटते हैं, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने से पहले दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है. सरकार का मानना है कि इससे लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और सड़क हादसों में कमी आएगी. ये प्रस्ताव शुरुआती मंजूरी पा चुका है और इसे संसद के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है.

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सड़क हादसा पीड़ितों को राहत
सड़क हादसे के पीड़ितों को अक्सर मुआवजे के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ जाता है. ऐसे में सरकार इनके लिए भी नया नियम लाने पर विचार कर रही है. जिसमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) को ये अधिकार मिल सकता है कि वो सड़क हादसे के पीड़ितों या उनके परिवार को आखिरी फैसला आने से पहले ही अंतरिम मुआवजा दे सके.

और भी होंगे बदलाव
इसके अलावा प्रस्तावित संशोधनों में सस्पेंड ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों को और सख्त बनाने, इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव और कुछ मामलों में अपील शुल्क बढ़ाने का भी प्रस्ताव है. सरकार का मानना है कि इन बदलावों का मकसद लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना, लापरवाही से होने वाले सड़क हादसों को कम करना और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है. अगर संसद से मंजूरी मिल जाती है, तो ये भारत के ट्रैफिक नियमों में हाल के वर्षों का एक बड़ा बदलाव होगा.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 10 Jul 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
Driving License Utility News License Renewal
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