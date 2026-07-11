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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद में निर्माणाधीन मॉल में 7 साल की बच्ची का मिला शव, रेप के बाद हत्या की आशंका

गाजियाबाद में निर्माणाधीन मॉल में 7 साल की बच्ची का मिला शव, रेप के बाद हत्या की आशंका

Ghaziabad News In Hindi: गाजियाबाद के निर्माणाधीन मॉल में सात साल की बच्ची की खून से लथपथ शव मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है. बच्ची की रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 11 Jul 2026 10:30 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के थाना नंदग्राम स्थित निर्माणाधीन मॉल में एक 7 साल की बच्ची का शव मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है. बच्ची अपने परिवार के साथ इसी मॉल में रहती थी. परिवार मॉल निर्माण में लगा हुआ है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलित किए हैं. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

ये घटना राजनगर एक्सटेंशन के नंदग्राम में बन रहे मॉल की है. खबर के मुताबिक बच्ची अपने परिवार के साथ इसी मॉल में रहती थी. शुक्रवार की रात 9 बजे बच्ची अचानक लापता हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अन्य लोगों के साथ उसकी तलाश करनी शुरू की. काफी देर तलाश करने के बाद रात क़रीब एक बजे बच्ची का शव मॉल में ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा मिला. जिसके बाद परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. 

रेप के बाद तीसरे फ्लोर से फेंका

आशंका का जताई जा रही है की बच्ची को पहले या तो अपहरण या फिर पहले पहला फुसला कर ले जाया गया. उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर निर्माणाधीन मॉल के तीसरे फ्लोर से उसे नीचे फेंक दिया गया, जिससे बच्ची की मौके पर मौत हो गई. 

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पीड़ित परिवार बिहार का रहने वाला है और इसी मॉल के निर्माण कार्य में लगा हुआ था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का दावा है कि इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने इस मामले में अपहरण, गैंगरेप, मर्डर, POCSO एक्ट में FIR दर्ज कर ली है. 

पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया

इस घटना पर एसीपी प्रियाश्री पाल ने कहा, पुलिस को सूचना मिली थी कि राज नगर एक्सटेंशन के एक निर्माणाधीन मॉल में सात साल की बच्ची का शव बरामद हुआ है. सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना नंदग्राम की टीम यहां पहुंची है. सारे उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है. एफएसएल की टीम बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है. पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.

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Published at : 11 Jul 2026 10:30 AM (IST)
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