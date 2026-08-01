ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड है तो सिर्फ चालान नहीं कटता, और इससे क्या-क्या होते हैं नुकसान

Driving License Renewal: अगर आप रोजाना गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक्सपायर हो चुका है, तो आपकी यह गलती काफी महंगी पड़ सकती है. आमतौर पर लोग यह सोचते हैं कि लाइसेंस एक्सपायर्ड होने पर सिर्फ चालान कटता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके नुकसान इससे कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं.

दरअसल, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना व्हीकल एक्ट का उल्लंघन माना जाता है. ऐसे में अगर आपके साथ कोई हादसा होता है या पुलिस जांच के दौरान आपका लाइसेंस एक्सपायर पाया जाता है, तो आपके लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं.

एक्सपायर्ड लाइसेंस से क्या-क्या हो सकते हैं नुकसान?

बीमा क्लेम हो सकता है खारिज: अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर्ड है और गाड़ी चलाते वक्त अचानक कोई हादसा हो जाती है, तो ऐसे में बीमा कंपनी आपको क्लेम देने से इनकार कर सकती है. इससे आपके गाड़ी की मरम्मत या थर्ड पार्टी क्लेम का पूरा खर्च आपकी जेब पर पड़ सकता है.

अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर्ड है और गाड़ी चलाते वक्त अचानक कोई हादसा हो जाती है, तो ऐसे में बीमा कंपनी आपको क्लेम देने से इनकार कर सकती है. इससे आपके गाड़ी की मरम्मत या थर्ड पार्टी क्लेम का पूरा खर्च आपकी जेब पर पड़ सकता है. कोर्ट-कचहरी के चक्कर: कुछ मामलों में पुलिस सिर्फ चालान काटकर छोड़ने के बजाय मामला अदालत तक भी भेज देती है. इससे आपक समय और पैसे दोनों की बर्बादी होगी, जिससे आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

कुछ मामलों में पुलिस सिर्फ चालान काटकर छोड़ने के बजाय मामला अदालत तक भी भेज देती है. इससे आपक समय और पैसे दोनों की बर्बादी होगी, जिससे आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. दोबारा देना पड़ सकता है ड्राइविंग टेस्ट: अगर आपने अपना लाइसेंस लंबे समय तक रिन्यू नहीं कराया है, तो आपका पुराना लाइसेंस लैप्स हो सकता है. ऐसे में आपको नया लर्निंग लाइसेंस बनवाकर फिर से ड्राइविंग टेस्ट पास करवाना पड़ेगा.

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क्या कार्रवाई हो सकती है?

5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

आपके गाड़ी को जब्त किया जा सकता है.

आपको कोर्ट की ओर से पेशी के लिए नोटिस दिया जा सकता है.

लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रोसेस पहले से काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है.

इन बातों का रखें ध्यान

अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समय-समय पर जांचते रहें.

एक्सपायरी डेट से पहले या तुरंत बाद रिन्यूअल के लिए आवेदन कर दें.

लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने के बाद रिन्यूअल में बिल्कुल देरी न करें.

अपने जरूरी डाक्यूमेंट्स को हमेशा अपडेट रखें.

गाड़ी चलाने से पहले हमेशा यह चेक करें कि आपका लाइसेंस वैलिड हैं या नहीं.

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