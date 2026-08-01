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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमीटिंग में जाना था, 16 घंटे लेट हुई ट्रेन, अब रेलवे देगा 35000 रुपए का मुआवजा

मीटिंग में जाना था, 16 घंटे लेट हुई ट्रेन, अब रेलवे देगा 35000 रुपए का मुआवजा

Legal Court News: हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें ट्रेन डायवर्ट होने की वजह से एक यात्री की जरूरी मीटिंग छूट गई. इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को यात्री को मुआवजा देने का आदेश दिया.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Aug 2026 07:06 PM (IST)
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  • रूट बदलने की जानकारी न देना रेलवे की सेवा में कमी है।

Railway Compensation: ट्रेन की टिकट बुकिंग के दौरान ही पता चल जाता है कि ट्रेन कितने बजे स्टेशन से रवाना होगी और कितने बजे तक गंतव्य तक पहुंचेगी, ताकि यात्री अपनी सुविधा के हिसाब से टिकट बुक कर सकें. लेकिन सोचिए, अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हो, अचानक ट्रेन के रूट में बदलाव कर दिया जाए, जिसकी जानकारी आपको समय पर न दी जाए, तो जाहिर सी बात है कि आपको परेशानी हो सकती है. इतना ही नहीं, आप अगर किसी जरूरी काम से जा रहे हैं तो आपका जरूरी काम भी छूट सकता है.

हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें ट्रेन डायवर्ट होने की वजह से एक यात्री की जरूरी मीटिंग छूट गई. यात्री को इस बात की जानकारी ही नहीं दी गई थी कि ट्रेन डायवर्ट होकर चलने वाली है. इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को यात्री को मुआवजा देने का आदेश दिया

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, एक यात्री ने अपनी जरूरी मीटिंग में शामिल होने के लिए ट्रेन का टिकट बुक किया था. यात्रा के दौरान ट्रेन के रूट में बदलाव कर दिया गया. लेकिन रेलवे ने इसकी जानकारी यात्री को नहीं दी थी. रेलवे ने बताया कि बदलाव परिचालन से जुडे़े किसी जरूरी कारण की वजह से किया गया था. अचानक ट्रेन का रूट बदलने की वजह से ट्रेन 16 घंटे लेट हो गई, जिसकी वजह से यात्री अपनी एक जरूरी मीटिंग में समय पर नहीं पहुंच पाया. 

आयोग ने रेलवे की मानी लापरवाही

इस मामले की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता आयोग ने कहा कि अगर रेलवे को रूट में बदलाव करना था तो इसकी जानकारी पहले ही यात्री को देनी चाहिए थी. सिर्फ परिचालन से जुड़े कारणों का हवाला देकर यात्रियों को इसकी जानकारी न देना रेलवे की सेवा में कमी है, जिसके बाद आयोग ने रेलवे को यात्री को 35 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. आयोग का मानना था कि अगर किसी कारणवश ट्रेन का रूट बदलाव भी करना पड़ा तो पहले ही इसकी जानकारी यात्रियों को देनी चाहिए थी.  

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सफर से पहले कुछ जरूरी बात को जानें

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो टिकट बुक करने के बाद ट्रेन के रूट में बदलाव या फिर रद्द होने की जानकारी जरूर लें. साथ ही टिकट बुकिंग के दौरान अपना दिया हुआ नंबर हमेशा एक्टिव रखें, अगर कभी किसी कारणवश रेलवे को ट्रेन संचालन में बदलाव करना पड़े तो आप तक इसकी जानकारी पहुंच जाएगी. वहीं अगर रेलवे की लापरवाही के चलते आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप शिकायत कर सकते हैं. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Aug 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Rule
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