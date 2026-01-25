हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीगुजरात से होकर चलने वाली ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले जरूर देख लें ये अपडेट

गुजरात से होकर चलने वाली ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले जरूर देख लें ये अपडेट

Train Cancelled News: गुजरात रूट पर यात्रा करने वालों के लिए जरूरी अपडेट है. तकनीकी कारणों से कुछ ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. जिससे यात्रियों की प्लानिंग प्रभावित हो सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 25 Jan 2026 07:03 AM (IST)
Train Cancelled News: भारतीय रेलवे सिर्फ देश की लाइफलाइन नहीं बल्कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था भी है. हर दिन करोड़ों लोग ट्रेनों से सफर करते हैं. कोई नौकरी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई परिवार से मिलने, तो कोई इलाज और व्यापार के लिए. ट्रेन आम आदमी का सबसे भरोसेमंद साधन मानी जाती है. लेकिन यहां एक सच्चाई यह भी है कि कई बार यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. वजह होती है तकनीकी काम, ट्रैक मरम्मत, पिट लाइन वर्क या सेफ्टी से जुड़े जरूरी सुधार.

ऐसे हालात में रेलवे को कुछ ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है या उनके रूट और टर्मिनल बदलने पड़ते हैं. इस बार भी गुजरात होकर चलने वाली कुछ ट्रेनों पर असर पड़ा है. अगर आप आने वाले दिनों में इस रूट पर सफर करने वाले हैं. तो यह अपडेट जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

इस वजह से ट्रेनें कैंसिल

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्टेशन पर पिट लाइन मरम्मत का काम चल रहा है. पिट लाइन वह जगह होती है जहां ट्रेनों की जांच, सफाई और जरूरी तकनीकी सुधार किए जाते हैं. इस काम के दौरान कुछ ट्रेनों को प्लेटफॉर्म पर लेना और समय पर चलाना संभव नहीं होता. इसी वजह से गुजरात होकर गोरखपुर रूट पर चलने वाली कुछ ट्रेनों को या तो पूरी तरह कैंसिल किया गया है.

या उनके रूट और टर्मिनेशन में बदलाव किया गया है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला यात्रियों की सेफ्टी और भविष्य में बेहतर सर्विस देने के लिए लिया गया है. हालांकि इसका असर सीधा यात्रियों पर पड़ता है. इसलिए रेलवे ने साफ सलाह दी है कि स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

कैंसिल ट्रेनों की जानकारी

रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर एक्सप्रेस मार्च के आखिर तक पूरी तरह कैंसिल रहेगी. ट्रेन नंबर 22921 अब बांद्रा टर्मिनस से चलकर गोरखपुर की जगह बलरामपुर पर ही अपनी सफर पूरा करेगी और वहीं से वापस रवाना होगी. ट्रेन नंबर 05053 गोरखपुर–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस को 27 मार्च तक कैंसिल कर दिया गया है. वापसी में ट्रेन नंबर 05054 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर एक्सप्रेस भी 28 मार्च तक नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 19409 साबरमती–गोरखपुर एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार अब 28 मार्च तक थावे स्टेशन तक रहेगा. 8 फरवरी से 29 मार्च तक बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर एक्सप्रेस सिर्फ बलरामपुर स्टेशन तक ही संचालित होगी. वहीं ट्रेन नंबर 19410 गोरखपुर–साबरमती एक्सप्रेस अब 29 मार्च तक थावे स्टेशन से ही चलेगी.

Published at : 25 Jan 2026 06:59 AM (IST)
