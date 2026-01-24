हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीफोन में गलती से भी मत रख लेना ये चीजें, वरना घर से ही उठा लेगी पुलिस

फोन में गलती से भी मत रख लेना ये चीजें, वरना घर से ही उठा लेगी पुलिस

Phone Safety Tips: अगर आपके फोन में कोई गैरकानूनी या संदिग्ध चीज छुपाई हुई पाई गई. तो आप सीधे कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं. इसलिए फोन को हल्के में न लें और डिजिटल तौर पर हमेशा सतर्क रहें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 24 Jan 2026 01:02 PM (IST)
Phone Safety Tips: आज के वक्त में स्मार्टफोन लोगों की जिंदगी का एक बेहद जरूरी पहलू बन चुका है. यही आपका बैंक है, ऑफिस है, कैमरा है और शाॅपिंग का जरिया है यानी लगभग सबकुछ है. लेकिन कई बार लोगों की एक छोटी सी लापरवाही उन्हें सीधे कानूनी पचड़े में डाल सकती है. कई लोग मजाक में क्यूरोसिटी में या किसी के भेजे कंटेंट को यूं ही सेव कर लेते हैं. उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वही फोटो, वीडियो या ऐप पुलिस कार्रवाई की वजह बन सकता है. 

साइबर सेल अब मोबाइल डेटा को सबसे मजबूत सबूत मानती है. अगर फोन में गैरकानूनी कंटेंट मिला तो शिकायत के बिना भी कार्रवाई हो सकती है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि फोन में क्या रखना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है और किस चीज से तुरंत दूरी बनानी चाहिए. चलिए आपको बताते हैं फोन में क्या चीजें आपको जेल पहुंचा सकती हैं.

गैरकानूनी कंटेंट जो सीधे जेल तक पहुंचा सकता है

फोन में सबसे ज्यादा खतरा गैरकानूनी डिजिटल कंटेंट से होता है. इसमें आपत्तिजनक फोटो वीडियो, बच्चों से जुड़ा अश्लील कंटेंट, अवैध हथियारों की जानकारी, ड्रग्स की खरीद बिक्री से जुड़े चैट, फर्जी दस्तावेज और हैकिंग टूल्स शामिल हैं. बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बनाया नहीं सिर्फ किसी ने भेजा है. तो वह सेफ हैं. लेकिन कानून ऐसा नहीं मानता. 

ऐसे कंटेंट को डाउनलोड करना सेव करना या फॉरवर्ड करना भी अपराध है. व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ईमेल से आया हर फाइल सेफ नहीं होती. एक क्लिक आपको आरोपी बना सकता है. पुलिस आज फोन की गैलरी ही नहीं, क्लाउड बैकअप और डिलीटेड डेटा तक निकाल लेती है. इसलिए अनजान नंबर से आए किसी भी संदिग्ध कंटेंट को तुरंत डिलीट करना ही समझदारी है.

भड़काऊ मैसेज और फर्जी ऐप 

आजकल पुलिस सिर्फ फोटो वीडियो नहीं देखती. बल्कि आपके मैसेज और ऐप्स भी स्कैन करती है. नफरत फैलाने वाले पोस्ट, अफवाहें, धमकी भरे मैसेज और फेक न्यूज शेयर करना गंभीर अपराध की कैटेगरी में आता है. इसके अलावा फर्जी लोन ऐप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के नाम पर जासूसी ऐप और पैसे चुराने वाले सॉफ्टवेयर भी कानूनी खतरा बनते हैं. 

कई लोग ऑनलाइन कमाई या ट्रैकिंग ऐप के लालच में ऐसे टूल्स इंस्टॉल कर लेते हैं. फिर बाद में यही ऐप्स सबूत बन जाते हैं. अगर आपके फोन से किसी ठगी, ब्लैकमेलिंग या अफवाह नेटवर्क का लिंक मिला. तो पुलिस आपको घर से ही पूछताछ के लिए बुला सकती है. सबसे सुरक्षित तरीका है, फोन को साफ रखें, अनजान ऐप हटाएं और कुछ भी सेव करने से पहले दो बार सोचें.

Published at : 24 Jan 2026 01:02 PM (IST)
