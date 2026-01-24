कैसे बनता है 30 हजार लिमिट वाला पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, कौन-से डॉक्युमेंट्स जरूरी?
PM SVANidhi Credit Card: पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 30 हजार लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिल रहा है. पात्र लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जान लें जरूरी डॉक्युमेंट्स क्या हैं?
PM SVANidhi Credit Card: फुटपाथ पर काम करने वाले, ठेला लगाने वाले और छोटे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अब पैसा जुटाना पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा. सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत खास क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है. जिससे अब क्रेडिट कार्ड सिर्फ सैलरी वालों के लिए ही नहीं रहेगा.
इस कार्ड के जरिए वेंडर्स बिना गारंटी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकेंगे और अपनी जरूरत के मुताबिक खर्च कर पाएंगे. इसका मकसद है कि छोटे कारोबारी सूदखोरों से बचें और उन्हें सस्ता, सेफ और आसान फाइनेंस मिले. यही वजह है कि पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को छोटे बिजनेस के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है. जान लें कौनसी डॉक्युमेंट्स इसके लिए चाहिए होंगे.
क्या है पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड?
पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड एक RuPay आधारित कार्ड है. जो सामान्य क्रेडिट कार्ड की तरह ही काम करता है. इससे आप रोजमर्रा का सामान खरीद सकते हैं बिल भर सकते हैं और डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं. इसकी शुरुआत 10 हजार रुपये की लिमिट से होगी. जिसे बाद में 30 हजार रुपये तक बढ़ाया जाएगा. इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 20 से 50 दिनों तक पैसा लौटाने पर कोई ब्याज नहीं देना होगा. कार्ड 5 साल के लिए वैलिड होगा और UPI से लिंक रहेगा. जिससे QR कोड स्कैन कर भुगतान भी किया जा सकेगा.
कौन बनवा सकता है यह कार्ड?
यह कार्ड उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पहले से पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हैं. जिन्होंने दूसरा लोन समय पर चुका दिया है और तीसरे के लिए पात्र हैं या जो तीसरा लोन ले चुके हैं. वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदक की उम्र 21 से 65 साल के बीच होनी चाहिए और वह किसी भी बैंक या क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए. इस कार्ड से छोटे कारोबारी अपने काम के लिए सामान खरीद सकते हैं. खर्च को EMI में बदल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कैशलेस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं. EMI पर ब्याज भी कम रखा गया है.
आवेदन के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स
पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है. इसके लिए pmsvanidhi.mohua.gov.in वेबसाइट या PMS मोबाइल ऐप पर जाकर Apply for Credit Card ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा. मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आधार और वेंडर डिटेल से वेरिफिकेशन किया जाएगा. फिर फॉर्म भरकर बैंक चुनना होगा और eKYC पूरी करनी होगी. इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स चाहिए होंगे जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेंडिंग सर्टिफिकेट या पहचान पत्र, सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल और पता प्रमाण शामिल हैं.
