क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?

गर्मियां शुरू होने वाली है. ऐसे में गर्मियों में बिजली की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है. खासकर उन घरों में जहां परिवार बड़ा है, वहां बिजली की खपत भी ज्यादा होती है. गर्मियों में एसी, कूलर, पंखे, फ्रिज और दूसरे डिवाइस लगातार चलते रहते हैं और महीने के लास्ट में बिजली बिल लोगों परेशानी में डालता है. ऐसे में अब बहुत सारे लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं, ताकि बिजली खर्च कम किया जा सके. वहीं केंद्र सरकार भी सोलर पैनल को लेकर लोगों को प्रोत्साहित कर रही है. इसी के चलते के केंद्र सरकार पीएम सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना चला रही है.

इस योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने पर सरकार सब्सिडी देती है. लेकिन कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या दुकान की छत पर भी इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाए जा सकता है या नहीं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुकान की छत पर भी सोलर पैनल लगा सकते हैं या नहीं और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम क्या है.



क्या दुकान के छत पर लगा सकते हैं सोलर पैनल?



प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का दायरा मुख्य रूप से आवासीय यानी रिहायशी घरों तक सीमित है. सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी उन्हीं लोगों को मिलती है, जिनके नाम पर खुद का घर हो और जिनके पास वैध बिजली कनेक्शन हो. अगर किसी व्यक्ति के घर में ही उसकी छोटी दुकान चल रही है और बिजली कनेक्शन भी घरेलू है तो वह घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकता है और योजना का लाभ ले सकता है. लेकिन अगर दुकान पूरी तरह व्यावसायिक है और उसके लिए अलग से कमर्शियल बिजली कनेक्शन लिया गया है तो उस पर इस योजना के तहत सब्सिडी नहीं मिलती है. ऐसे में व्यक्ति अपनी दुकान पर सोलर पैनल तो लगवा सकता है, लेकिन खर्च उसे खुद उठाना होगा. सरकार की सब्सिडी सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है.



कितनी मिलती है सब्सिडी?



पीएम सूर्य घर योजना के तहत अलग-अलग क्षमताओं के सोलर सिस्टम पर अलग-अलग सब्सिडी मिलती है. जैसे 1 किलोवाट तक की क्षमता पर करीब 30,000 रुपये प्रति किलोवाट, 2 किलोवाट तक पर कुल करीब 60,000 रुपये, 3 किलोवाट या उससे ज्यादा क्षमता पर अधिकतम 78,000 तक सब्सिडी मिलती है. वहीं सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी की बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. इंस्टॉलेशन और बिजली वितरण कंपनी की मंजूरी के बाद यह पैसा डीबीटी के जरिए भेजा जाता है.



पीएम सूर्य घर योजना के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन?



केंद्र सरकार की इस योजना का फायदा उठाने के लिए लोग योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद संबंधित बिजली वितरण कंपनी से तकनीकी मंजूरी ली जाती है. वहीं इंस्टॉलेशन पूरा होने और निरीक्षण के बाद सब्सिडी-सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है. इसके अलावा इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदक के पास खुद का घर होना चाहिए, जिसकी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो, वहीं घर में वेध बिजली कनेक्शन होना चाहिए.

