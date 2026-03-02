लखपति बिटिया योजना का कौन उठा सकता है लाभ, जानें कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी?

दिल्ली सरकार ने बेटियों की पढ़ाई और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की है. इस योजना का मकसद आर्थिक वजह से किसी भी लड़की की पढ़ाई बीच में न रुके और वह ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा कोर्स तक अपनी एजुकेशन पूरी कर सके. सरकार के अनुसार यह योजना पुरानी लाडली योजना का नया और विस्तारित रूप है. जिसमें अब ज्यादा राशि और हायर एजुकेशन तक बेटियों को मदद मिलेगी. ऐसे में चलिए आज अब हम आपको बताते हैं कि लखपति बिटिया योजना का लाभ कौन उठा सकता है और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी है.



कौन उठा सकता है लखपति बिटिया योजना का लाभ?



लखपति बिटिया योजना का फायदा उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से ज्यादा न हो. वहीं परिवार पिछले तीन साल से दिल्ली में रह रहा हो, इसके अलावा बेटी का जन्म दिल्ली में हुआ हो, वहीं एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना के लिए पात्र होगी. इसके अलावा इस योजना के लिए बेटी का रजिस्ट्रेशन जन्म के 1 साल के अंदर कराया जा सकता है या फिर पढ़ाई के दौरान भी योजना के लिए आवेदन कराया जा सकता है. इस योजना का दायरा अब उन बेटियों तक भी बढ़ा दिया गया है जो देश के किसी भी सरकारी या यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थान में ग्रेजुएट या डिप्लोमा कर रही है. इस योजना के तहत मैच्योरिटी की राशि 21 साल की उम्र के बाद और शिक्षा से जुड़ी शर्त पूरी करने पर ही मिलेगी.



लखपति बिटिया योजना में कितनी राशि मिलेगी?



इस योजना के तहत सरकार बेटियों के नाम पर अलग-अलग चरणों में कुल 56,000 रुपये जमा करेगी. इसमें बेटी के जन्म और स्कूल में अलग-अलग क्लास में पढ़ाई के दौरान राशि भेजी जाएगी. ब्याज जोड़ने के बाद 21 साल की आयु तक यह रकम 1 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है. वहीं पहले की लाडली योजना में शामिल राशि 18 साल की उम्र में निकाली जा सकती थी. लेकिन अब इसे हायर एजुकेशन से जोड़ा गया है, ताकि लड़कियां ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स पूरा कर सके.



लाडली बिटिया योजना के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?



लाडली बिटिया योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया डिजिटल होगी. लेकिन पात्रता साबित करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी. इन डॉक्यूमेंट में आय प्रमाण पत्र, दिल्ली में 3 साल के निवास का प्रमाण पत्र, बेटी के जन्म का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आधार से लिंक बैंक खाते की डिटेल और स्कूल या कॉलेज में एडमिशन से जुड़े डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे. वहीं योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जन्म के समय या पढ़ाई के दौरान किया जा सकता है. इसके अलावा योजना के परिपक्वता पर पूरी राशि सीधे आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.

ये भी पढ़ें-होली पर दिल्ली सरकार दे रही फ्री सिलेंडर, जानें कौन उठा सकता है लाभ?